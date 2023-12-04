Два испанских клуба интересуются вингером Руха, - источник

Вингер "Руха" Илья Квасница попал в сферу двух испанских клубов.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, игроком интересуются "Жирона" и "Валенсия", которые присылали скаутов посмотреть на парня на матчах молодежной сборной Украины.

Отмечается, что в "Жироне" Квасница рассматривается в качестве вероятной замены Виктора Цыганкова, которого клуб летом будет готов продать в случае поступления хороших предложений.

В "Валенсии" сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Напомним, что 20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.