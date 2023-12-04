  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два испанских клуба интересуются вингером Руха, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два испанских клуба интересуются вингером Руха, - источник

Премьер-лига
Обновлено

И это Жирона и Валенсия

Два испанских клуба интересуются вингером Руха, - источник

Фото: ФК Рух

Новина українською

Вингер "Руха" Илья Квасница попал в сферу двух испанских клубов.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, игроком интересуются "Жирона" и "Валенсия", которые присылали скаутов посмотреть на парня на матчах молодежной сборной Украины.

Отмечается, что в "Жироне" Квасница рассматривается в качестве вероятной замены Виктора Цыганкова, которого клуб летом будет готов продать в случае поступления хороших предложений.

В "Валенсии" сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Напомним, что 20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Коваль: У Руха игроки такие же, как и у нас и не выше классом
yellow-arrow
Зимний антураж. Заря - Рух 0:0. Видеообзор поединка
yellow-arrow
Александрия подписала новый контракт с молодым хавбеком
Валенсия Рух (Львов) Жирона Илья Квасница
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости