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Два испанских клуба интересуются вингером Руха, - источник
И это Жирона и Валенсия
Фото: ФК Рух
Вингер "Руха"
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, игроком интересуются "Жирона" и "Валенсия", которые присылали скаутов посмотреть на парня на матчах молодежной сборной Украины.
Отмечается, что в "Жироне" Квасница рассматривается в качестве вероятной замены Виктора Цыганкова, которого клуб летом будет готов продать в случае поступления хороших предложений.
В "Валенсии" сейчас выступает украинский форвард Роман Яремчук.
Напомним, что 20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Контракт игрока с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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