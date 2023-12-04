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Степаненко: Шахтеру помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд

Премьер-лига
Обновлено

Капитан горняков дал интервью журналу Лиги чемпионов

Степаненко: Шахтеру помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и опорник "Шахтера" Тарас Степаненко в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал о том, какие вызовы в текущем сезоне пришлось преодолевать команде.

"Нынешний сезон начался хаотично. Сменился тренер по ходу сезона, что редко случается в "Шахтере". Такой опыт... Перед "Барселоной" сменился наставник.

Но такого опыта, который из-за войны есть у "Шахтера", нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи", — сказал Степаненко.

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Источник:
Twitter Шахтера
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