Степаненко: Шахтеру помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд

Капитан и опорник " Шахтера " Тарас Степаненко в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал о том, какие вызовы в текущем сезоне пришлось преодолевать команде.

"Нынешний сезон начался хаотично. Сменился тренер по ходу сезона, что редко случается в "Шахтере". Такой опыт... Перед "Барселоной" сменился наставник.

Но такого опыта, который из-за войны есть у "Шахтера", нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи", — сказал Степаненко.