Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Шахтеру помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд
Капитан горняков дал интервью журналу Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан и опорник "
"Нынешний сезон начался хаотично. Сменился тренер по ходу сезона, что редко случается в "Шахтере". Такой опыт... Перед "Барселоной" сменился наставник.
Но такого опыта, который из-за войны есть у "Шахтера", нет ни у одной команды. Нам помогает дух нашего региона, где все знают, что такое тяжелый труд. С 2014 переехали из Донецка, играли на разных стадионах, а теперь вынуждены играть в Европе наши еврокубковые матчи", — сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Кривбасс вырывается в лидеры, Шахтер преследует, ЛНЗ - в топ-10. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Ворскла оформит трансфер украинского легионера, который забивал им в еврокубках
- Минута футбола, часы ожидания. ФОТОрепортаж с отмененного матча Минай - Динамо
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев