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Вацко: Лацио ведет переговоры по Слюбику. Рух оценивает игрока в 5 млн евро
За 2,5 млн Рух не отпустил игрока в Славию
Фото: fcrukh.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об интересе европейских клубов к защитнику "
"Я знаю точно, что летом по Слюбику шли переговоры с пражской "Славией". Чехи предлагали 2,5 млн. евро, но "Рух" считает, что этого недостаточно. Я слышал про сумму, что "Рух" оценивает игрока в 5 млн. евро, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос торга.
Сейчас серьезный интерес проявляет "Лацио". Коммуникация происходит на уровне топ-менеджмента клубов – они разговаривают, переписываются, торгуются, но пока что далеки от компромисса.
Но при этом, несколько месяцев назад я общался с президентом "Руха" Григорием Козловским, и он говорил, что очень верит в свою молодую команду и хочет сохранить ее к следующему сезону. Чтобы в следующем сезоне уже побороться за высокие места
В то же время, я знаю, что "Рух" заинтересован в продаже своих футболистов, чтобы повысить в Европе узнаваемость бренда. И я не удивлюсь, что зимой или летом "Рух" сделает 1-2 трансфера на выход, чтобы показать, что клуб готов продавать игроков и не является "золотой клеткой" , - рассказал Вацко.
Напомним, что Слюбик в текущем сезоне за "Рух" провел 16 матчей, в которых отдал 1 ассист. Также 20-летний футболист заигран за молодежную сборную Украины (2 матча).
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