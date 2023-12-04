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Вацко: Лацио ведет переговоры по Слюбику. Рух оценивает игрока в 5 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

За 2,5 млн Рух не отпустил игрока в Славию

Вацко: Лацио ведет переговоры по Слюбику. Рух оценивает игрока в 5 млн евро

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об интересе европейских клубов к защитнику "Руха" Богдану Слюбику.

"Я знаю точно, что летом по Слюбику шли переговоры с пражской "Славией". Чехи предлагали 2,5 млн. евро, но "Рух" считает, что этого недостаточно. Я слышал про сумму, что "Рух" оценивает игрока в 5 млн. евро, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос торга.

Сейчас серьезный интерес проявляет "Лацио". Коммуникация происходит на уровне топ-менеджмента клубов – они разговаривают, переписываются, торгуются, но пока что далеки от компромисса.

Но при этом, несколько месяцев назад я общался с президентом "Руха" Григорием Козловским, и он говорил, что очень верит в свою молодую команду и хочет сохранить ее к следующему сезону. Чтобы в следующем сезоне уже побороться за высокие места

В то же время, я знаю, что "Рух" заинтересован в продаже своих футболистов, чтобы повысить в Европе узнаваемость бренда. И я не удивлюсь, что зимой или летом "Рух" сделает 1-2 трансфера на выход, чтобы показать, что клуб готов продавать игроков и не является "золотой клеткой" , - рассказал Вацко.

Напомним, что Слюбик в текущем сезоне за "Рух" провел 16 матчей, в которых отдал 1 ассист. Также 20-летний футболист заигран за молодежную сборную Украины (2 матча).

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Виктор Вацко Лацио (Рим) Славия (Прага) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
Вацко Live
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
04.12.2023 в 17:52
Оригинальный способ повышать узнаваемость продажей игроков.Те кто хочет что бы их узнавали игроков покупают и делают классную команду.Вот тогда их начинают узнавать.Это просто желание срубить бабок прикрываясь благородными целями.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
04.12.2023 в 17:52
Оригинальный способ повышать узнаваемость продажей игроков.Те кто хочет что бы их узнавали игроков покупают и делают классную команду.Вот тогда их начинают узнавать.Это просто желание срубить бабок прикрываясь благородными целями.
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Будєм разбіратся (Київ)
04.12.2023 в 17:44
Стаття про Слюбика. До яого тут Сапуга в кінці матеріалу
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