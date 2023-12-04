Вацко: Лацио ведет переговоры по Слюбику. Рух оценивает игрока в 5 млн евро

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об интересе европейских клубов к защитнику " Руха " Богдану Слюбику.

"Я знаю точно, что летом по Слюбику шли переговоры с пражской "Славией". Чехи предлагали 2,5 млн. евро, но "Рух" считает, что этого недостаточно. Я слышал про сумму, что "Рух" оценивает игрока в 5 млн. евро, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос торга.

Сейчас серьезный интерес проявляет "Лацио". Коммуникация происходит на уровне топ-менеджмента клубов – они разговаривают, переписываются, торгуются, но пока что далеки от компромисса.

Но при этом, несколько месяцев назад я общался с президентом "Руха" Григорием Козловским, и он говорил, что очень верит в свою молодую команду и хочет сохранить ее к следующему сезону. Чтобы в следующем сезоне уже побороться за высокие места

В то же время, я знаю, что "Рух" заинтересован в продаже своих футболистов, чтобы повысить в Европе узнаваемость бренда. И я не удивлюсь, что зимой или летом "Рух" сделает 1-2 трансфера на выход, чтобы показать, что клуб готов продавать игроков и не является "золотой клеткой" , - рассказал Вацко.