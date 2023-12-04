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Итальянский журналист назвал сумму, за которую Шахтер отпустит Судакова в Ювентус

Премьер-лига
Обновлено

В случае интереса из АПЛ цена на игрока может возрасти

Итальянский журналист назвал сумму, за которую Шахтер отпустит Судакова в Ювентус

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Итальянский журналист Мирко Ди Натале подтверждает информацию о том, что "Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" Георгию Судакова.

Впрочем, источник говорит о том, что суммы в 10-15 млн евро, которые зимой якобы может предложить за полузащитника "Юве", будет недостаточно.

По словам Ди Натале, "горняки" планируют выручить от трансфера более 30 миллионов.

Также он добавил, что в случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за Судакова поднимется до более чем 50 миллионов евро.

Отметим, что текущий контракт Георгия с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Полузащитник переподписал соглашение в прошлом апреле.

В этом сезоне на счету Судакова три гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии
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Cerega15 (Херсон)
04.12.2023 в 18:31
Не знал, что Судаков француз.
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Комментарии 2
Cerega15 (Херсон)
04.12.2023 в 18:31
Не знал, что Судаков француз.
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scorpius (Ck)
04.12.2023 в 18:49
Жорж де Судак
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0
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