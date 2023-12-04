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Итальянский журналист назвал сумму, за которую Шахтер отпустит Судакова в Ювентус
В случае интереса из АПЛ цена на игрока может возрасти
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Итальянский журналист Мирко Ди Натале подтверждает информацию о том, что "Ювентус" проявляет интерес к хавбеку "
Впрочем, источник говорит о том, что
По словам Ди Натале, "горняки" планируют выручить от трансфера более 30 миллионов.
Также он добавил, что в случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за Судакова поднимется до более чем 50 миллионов евро.
Отметим, что текущий контракт Георгия с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Полузащитник переподписал соглашение в прошлом апреле.
В этом сезоне на счету Судакова три гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
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