Транслятор матча Минай - Динамо заявляет, что не требовал доиграть матч до 16:30

Транслятор домашних матчей "Миная" УПЛ ТВ опровергает информацию о том, что он требовал завершить поединок 16-го тура УПЛ против "Динамо" до 16:30.

Как сообщили в УПЛ ТВ, со стороны компании, занимающейся организацией матчей, никаких требований на самом деле не было. Решения по проведению матча принимают клубы и лига, а не транслятор.

Напомним, что матч начался в 13:00, но из-за воздушной тревоги матч был приостановлен на 2-й минуте. В итоге, игра не была возобновлена и была перенесена.

Ранее была информация, что это было требование транслятора закончить матч до 16.30, потому что на стадионе нет должного освещения, а так не удастся обеспечить надлежащую картинку трансляции матча.