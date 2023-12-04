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Транслятор матча Минай - Динамо заявляет, что не требовал доиграть матч до 16:30
На стадионе Миная нет освещения
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
Транслятор домашних матчей "Миная" УПЛ ТВ опровергает информацию о том, что он требовал завершить поединок 16-го тура УПЛ против "Динамо" до 16:30.
Как сообщили в УПЛ ТВ, со стороны компании, занимающейся организацией матчей, никаких требований на самом деле не было. Решения по проведению матча принимают клубы и лига, а не транслятор.
Напомним, что матч начался в 13:00, но из-за воздушной тревоги матч был приостановлен на 2-й минуте. В итоге, игра не была возобновлена и была перенесена.
Ранее была информация, что это было требование транслятора закончить матч до 16.30, потому что на стадионе нет должного освещения, а так не удастся обеспечить надлежащую картинку трансляции матча.
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