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Цыганык: Скрипник зарабатывает в Ворскле 500 тысяч в год

Премьер-лига
Обновлено

А вот летом тренер мог покинуть команду

Цыганык: Скрипник зарабатывает в Ворскле 500 тысяч в год

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Руководство "Ворсклы" на данный момент не рассматривает вариант отставки главного тренера команды Виктора Скрипника, хот и раздумывало об этом в начале сезона. Об этом рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Летом руководство "Ворсклы" очень хотело расстаться со Скрипником. Люди, близкие к тренеру говорили, что он был готов рассмотреть варианты перехода в другой клуб, но при уровне зарплаты, как у "Ворсклы".

А это серьезный уровень, в районе 500 тысяч в год (Цыганык не уточнил, в какой валюте, - прим.), кажется. И руководство "Ворсклы" было готово отпустить тренера. Но разрывать контракт и платить всю зарплату до конца руководство полтавского клуба не осмелилось.

У него контракт до лета, и я думаю, он его доработает, а дальше стороны уже будут выяснять отношения, отталкиваясь от результата команды в сезоне", - сказал Цыганык.

Напомним, что "Ворскла" провалила старт сезона, однако сейчас подтянулась к середине таблице, занимая 7-е место с 22 очками.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub
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