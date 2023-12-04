Цыганык: Скрипник зарабатывает в Ворскле 500 тысяч в год

Руководство " Ворсклы " на данный момент не рассматривает вариант отставки главного тренера команды Виктора Скрипника, хот и раздумывало об этом в начале сезона. Об этом рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Летом руководство "Ворсклы" очень хотело расстаться со Скрипником. Люди, близкие к тренеру говорили, что он был готов рассмотреть варианты перехода в другой клуб, но при уровне зарплаты, как у "Ворсклы".

А это серьезный уровень, в районе 500 тысяч в год (Цыганык не уточнил, в какой валюте, - прим.), кажется. И руководство "Ворсклы" было готово отпустить тренера. Но разрывать контракт и платить всю зарплату до конца руководство полтавского клуба не осмелилось.

У него контракт до лета, и я думаю, он его доработает, а дальше стороны уже будут выяснять отношения, отталкиваясь от результата команды в сезоне", - сказал Цыганык.