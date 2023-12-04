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Александрия анонсировала подписание таинственного новичка

Премьер-лига
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Ну, не совсем таинственного

Александрия анонсировала подписание таинственного новичка

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

"Александрия" анонсировала подписание таинственного новичка.

В своем Инстаграме клуб опубликовал видео с представлением новичка клуба, зашифровав его фамилию в ребус, исходя из которого не сложно догадаться, что речь идет о полузащитнике Денисе Костышине.

26-летний Костышин недавно покинул американский "Эль-Пасо", за который выступал с фнваря этого года.

Отметим, что хавбек уже выступал за "Александрию" в 2022-2023 годах. На его счету 3 матча и 1 забитый мяч в футболке "горожан".

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ФК Александрия Денис Костышин
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