Понедельник: Сейчас Кривбасс - желанный клуб для многих футболистов УПЛ

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал подписание нового контракта с криворожским клубом .

– Андрей, поздравляем с продлением соглашения. Твои первые эмоции?

– Над продлением контракта долго не раздумывал. Ведь красно-белая семья для меня родная. Уверен, что сейчас "Кривбасс" - желанный клуб для многих футболистов УПЛ, он борется за самые высокие места чемпионата. Еще в прошлом году с радостью присоединился к криворожскому клубу.

– Чувствуется, что на тебя здесь рассчитывают?

– Да, очень приятно, что на меня здесь рассчитывают: тренеры, руководство. Над другими предложениями даже не думал бы. Здесь – мой второй дом. "Кривбасс" развивается, здесь хороший коллектив, комфортные условия для прогресса. Все полностью устраивает. Двигаемся дальше вместе.