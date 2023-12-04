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Понедельник: Сейчас Кривбасс - желанный клуб для многих футболистов УПЛ
Хавбек продлил отношения с клубом
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал
– Андрей, поздравляем с продлением соглашения. Твои первые эмоции?
– Над продлением контракта долго не раздумывал. Ведь красно-белая семья для меня родная. Уверен, что сейчас "Кривбасс" - желанный клуб для многих футболистов УПЛ, он борется за самые высокие места чемпионата. Еще в прошлом году с радостью присоединился к криворожскому клубу.
– Чувствуется, что на тебя здесь рассчитывают?
– Да, очень приятно, что на меня здесь рассчитывают: тренеры, руководство. Над другими предложениями даже не думал бы. Здесь – мой второй дом. "Кривбасс" развивается, здесь хороший коллектив, комфортные условия для прогресса. Все полностью устраивает. Двигаемся дальше вместе.
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