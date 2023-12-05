Сапуга: Заря показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы

Хавбек "Руха" Марко Сапуга подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Зарей" (0:0).

"Это был тяжелый матч при непростых погодных условиях, но мы этого не считали. Мы были в одинаковых условиях с "Зарей". У "Руха" были моменты – в первом тайме могли забить, во втором тайме Квасница имел отличный момент. "Заря" же показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы, потому что у них сильные игроки и хороший потенциал.

С каждой игрой наша команда добавляет, но иногда заметно, что не хватает опыта в завершении атак. Нужно реализовывать свои моменты и надеюсь, что это удастся в следующих поединках. Теперь нас ждет матч в Полтаве – мы настраиваемся только на положительный результат", - сказал Сапуга.