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Сапуга: Заря показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы
Рух и Заря в 16-м туре расписали ничью
fcruhlviv.com
Хавбек "Руха" Марко Сапуга подвел итог
"Это был тяжелый матч при непростых погодных условиях, но мы этого не считали. Мы были в одинаковых условиях с "Зарей". У "Руха" были моменты – в первом тайме могли забить, во втором тайме Квасница имел отличный момент. "Заря" же показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы, потому что у них сильные игроки и хороший потенциал.
С каждой игрой наша команда добавляет, но иногда заметно, что не хватает опыта в завершении атак. Нужно реализовывать свои моменты и надеюсь, что это удастся в следующих поединках. Теперь нас ждет матч в Полтаве – мы настраиваемся только на положительный результат", - сказал Сапуга.
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