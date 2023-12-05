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Клуб УПЛ интересуется грузинским экс-игроком Шахтера

Премьер-лига

Гиорги Арабидзе может вернуться в Украину

Клуб УПЛ интересуется грузинским экс-игроком Шахтера

фото из свободных источников

Новина українською

К атакующему полузащитнику Гиорги Арабидзе, ныне выступающему за грузинский "Торпедо" Кутаиси, проявляет интерес неназванный клуб УПЛ с опытом выступлений в еврокубках, сообщает Sport Arena.

На данный момент из 16 клубов, выступающих в УПЛ, у еврокубкового прошлого есть ровно половина – восемь участников.

25-летний Арабидзе начинал в дубле и молодежной команде "Шахтера" на позиции нападающего. За первую команду "горняков" сыграл в сумме четыре матча, исполнил один ассист.

Далее парень поиграл в португальском "Насьонале", откуда сдавался в аренду в турецкий "Аданаспор", российский "Ротор" и грузинскую "Самтредию". В 2022 году Арабидзе стал игроком "Торпедо" из Кутаиси, за который в сумме успел провести 68 поединков, забить 21 гол и отдать 15 передач.

Кроме того, на счету Арабидзе – 51 матч и 21 гол за молодежные национальные команды Грузии всех возрастов, а также четыре поединка и три гола (все – в 2017 году) в составе первой сборной своей страны.

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Источник:
Sport Arena
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