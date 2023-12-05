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Александрия продлила контракт с 19-летним хавбеком

Премьер-лига

Ярослав Базаев уже успел дебютировать в УПЛ

Александрия продлила контракт с 19-летним хавбеком

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" продлила контракт с 19-летним полузащитником команды Ярославом Базаевым.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2027 года.

Напомним, что хавбек уже успел дебютировать за первую команду "Александрии" в выездном матче нынешнего сезона против "Днепра-1" (1:0).

В общем, за первую команду "горожан" полузащитник провел два поединка, а за U-19 - 53 матча, в которых забил 17 голов.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
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