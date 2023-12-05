Александрия продлила контракт с 19-летним хавбеком

" Александрия " продлила контракт с 19-летним полузащитником команды Ярославом Базаевым.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2027 года.

Напомним, что хавбек уже успел дебютировать за первую команду "Александрии" в выездном матче нынешнего сезона против "Днепра-1" (1:0).

В общем, за первую команду "горожан" полузащитник провел два поединка, а за U-19 - 53 матча, в которых забил 17 голов.