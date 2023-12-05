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Слюбик: Мы приобретаем опыт в таких матчах, как с Зарей

Премьер-лига

Защитник "Руха" дал комментарий после ничьей с луганчанами

Слюбик: Мы приобретаем опыт в таких матчах, как с Зарей

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал ничейный результат матча с луганской "Зарей" (0:0).

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"Важно было надежно сыграть в обороне и найти свой момент впереди и использовать его. Все игроки "Руха" сегодня старались, было заметно, что мы хотели победить. Впрочем, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты.

Сейчас мы приобретаем опыт, в частности в таких матчах. "Заря" - очень хорошая команда, которая выступает в еврокубках. Это был непростой для нас поединок, еще и на тяжелом поле. Теперь нужно собраться на следующий матч с "Ворсклой" и отдаться там на все 100%", - приводит слова Слюбика клубная пресс-служба.

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Заря (Луганск) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Рух
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