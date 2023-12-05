Слюбик: Мы приобретаем опыт в таких матчах, как с Зарей

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал ничейный результат матча с луганской "Зарей" (0:0).

"Важно было надежно сыграть в обороне и найти свой момент впереди и использовать его. Все игроки "Руха" сегодня старались, было заметно, что мы хотели победить. Впрочем, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты.

Сейчас мы приобретаем опыт, в частности в таких матчах. "Заря" - очень хорошая команда, которая выступает в еврокубках. Это был непростой для нас поединок, еще и на тяжелом поле. Теперь нужно собраться на следующий матч с "Ворсклой" и отдаться там на все 100%", - приводит слова Слюбика клубная пресс-служба.