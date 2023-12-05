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Динамо продает благотворительные билеты на матч с Металлистом 1925

Премьер-лига

Игра состоится 7 декабря

Динамо продает благотворительные билеты на матч с Металлистом 1925

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" объявило о запуске онлайн-продажи благотворительных билетов на перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором киевский клуб 7 декабря примет "Металлист 1925".

В связи с военным положением болельщики не могут посещать матчи любимого клуба, однако каждый желающий может приобрести благотворительный билет и таким образом приобщиться к сбору средств через фандрейзинговую платформу UNITED24. 100% стоимости билетов будут перечислены на медицинскую помощь.

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В продаже будут билеты трех категорий. Каждый болельщик, который приобретет благотворительный билет, примет участие в розыгрыше подарков от "Динамо" и партнеров клуба.

  • 1 категория (билеты по 150 грн) - розыгрыш игровой футболки одного из игроков нашей команды непосредственно с матча "Динамо" - "Металлист 1925"
  • 2 категория (билеты по 100 грн) - розыгрыш брендового подарка от New Balance
  • 3 категория (билеты по 50 грн) - розыгрыш подарка от официального фан-шопа "Динамо" Киев

Кроме того, каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит разовую скидку в официальном клубном фан-шопе:

  • 1 категория (150 грн) - 10%
  • 2 категория (100 грн) - 7%
  • 3 категория (50 грн) - 5%

В конце сезона среди тех болельщиков, которые приобретут благотворительные билеты на каждый матч, будет проведен отдельный большой розыгрыш подарков от клуба.

Приобрести билеты можно на сайте Kontramarka или на сайте Tickets Box. Эти билеты не дают права посетить матч на стадионе.

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Источник:
ФК Динамо Київ
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