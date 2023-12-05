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Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0

Премьер-лига

Голов не было, лепили снеговиков

Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ужгороде в понедельник, четвертого декабря, состоялся матч 16-го тура УПЛ "Заря" - "Рух". Матч не очень интересный в футбольном плане, но веселый из-за зимнего антуража – можно было лепить снеговиков. Этим и занимался фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. В период между съемками лучших фотокадров с матча. Что из этого получилось – смотрите в фотогалерее.

Фотогалерея

Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 1Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 2Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 3Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 4Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 5Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 6Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 7Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 8Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 9Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 10Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 1Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 2Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 3Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 4Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 5Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 6Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 7Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 8Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 9Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 10Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 1Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 2Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 3Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 4Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 5Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 6Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 7Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 8Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 9Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 10Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 1Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 2Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 3Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 4Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 5Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 6Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 7Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 8Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 9Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 10Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 1Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 2Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 3Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 4Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 5Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 6Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 7Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0 - фото 8
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