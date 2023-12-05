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Игра в снежки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 0:0
Голов не было, лепили снеговиков
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Ужгороде в понедельник, четвертого декабря, состоялся матч 16-го тура УПЛ "Заря" - "Рух". Матч не очень интересный в футбольном плане, но веселый из-за зимнего антуража – можно было лепить снеговиков. Этим и занимался фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. В период между съемками лучших фотокадров с матча. Что из этого получилось – смотрите в фотогалерее.
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