Александрия подписала трехлетний контракт с эквадорским полузащитником

Полузащитник эквадорского "Эль Насьоняла" Мэдисон Хулио переходит в "Александрию". Об этом сообщил агент игрока Габриэль Трельес.

"Хулио переходит в "Александрию". Эта команда в последние годы выступала в Лиге Европы и всегда борется за места в еврокубках.

Мне нравится подавать информацию тогда, когда все уже готово. И да, игрок уже подписал контракт на три сезона.

Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он уже на радаре в других странах. Например, в Испании и Нидерландах", - заявил представитель 26-летнего полузащитника.