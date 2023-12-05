  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия подписала трехлетний контракт с эквадорским полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия подписала трехлетний контракт с эквадорским полузащитником

Премьер-лига

Еще один эквадорец вступил в ряды горожан

Александрия подписала трехлетний контракт с эквадорским полузащитником

Фото: EFE

Новина українською

Полузащитник эквадорского "Эль Насьоняла" Мэдисон Хулио переходит в "Александрию". Об этом сообщил агент игрока Габриэль Трельес.

"Хулио переходит в "Александрию". Эта команда в последние годы выступала в Лиге Европы и всегда борется за места в еврокубках.

Мне нравится подавать информацию тогда, когда все уже готово. И да, игрок уже подписал контракт на три сезона.

Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он уже на радаре в других странах. Например, в Испании и Нидерландах", - заявил представитель 26-летнего полузащитника.

Отмечается, что Хулио перейдет в стан "горожан" в качестве свободного агента. К слову, в "Александрии" выступает еще один эквадорец, защитник Хосе Эрнандес.

Читайте такжеОфициально. Александрия объявила о возвращении Костышина
По теме
yellow-arrow
Опять власть меняется. Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Руслан Костышин: Заря? Возможно, Цыганык что-то знает
yellow-arrow
Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ole
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости