Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия подписала трехлетний контракт с эквадорским полузащитником
Еще один эквадорец вступил в ряды горожан
Фото: EFE
Полузащитник эквадорского "Эль Насьоняла" Мэдисон Хулио переходит в "Александрию". Об этом сообщил агент игрока Габриэль Трельес.
"Хулио переходит в "Александрию". Эта команда в последние годы выступала в Лиге Европы и всегда борется за места в еврокубках.
Мне нравится подавать информацию тогда, когда все уже готово. И да, игрок уже подписал контракт на три сезона.
Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он уже на радаре в других странах. Например, в Испании и Нидерландах", - заявил представитель 26-летнего полузащитника.
Отмечается, что Хулио перейдет в стан "горожан" в качестве свободного агента. К слову, в "Александрии" выступает еще один эквадорец, защитник Хосе Эрнандес.
Популярное сейчас
- В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров
- Арбитра Хупера, который сорвал атаку Сити на 94-й минуте матча с Тоттенхэмом, не отстранят от матчей
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Береза: Приход пары харьковских аферистов - это также мой провал
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО