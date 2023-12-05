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Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Премьер-лига

Итальянец считает, что украинец сможет помочь "россонери"

Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти порекомендовал "Милану" подписать полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

"Я бы порекомендовал "Милану" подписать Георгия Судакова, которого я знаю еще со времен работы в сборной Украины.

О нем много говорят, я считаю его даже интересным футболистом, даже если его будет сложно приобрести", - приводит слова Тассоти TuttoMercatoWeb.

Заметим, что в приобретении украинского футболиста заинтересован "Ювентус". Ранее СМИ назвали сумму, за которую "Шахтер" готов отпустить Судаков в туринский клуб.

В этом сезоне на счету Георгия 3 гола и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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Источник:
TuttoMercatoWeb
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