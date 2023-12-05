Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти порекомендовал "Милану" подписать полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

"Я бы порекомендовал "Милану" подписать Георгия Судакова, которого я знаю еще со времен работы в сборной Украины.

О нем много говорят, я считаю его даже интересным футболистом, даже если его будет сложно приобрести", - приводит слова Тассоти TuttoMercatoWeb.