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Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Итальянец считает, что украинец сможет помочь "россонери"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти порекомендовал "Милану" подписать полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.
"Я бы порекомендовал "Милану" подписать Георгия Судакова, которого я знаю еще со времен работы в сборной Украины.
О нем много говорят, я считаю его даже интересным футболистом, даже если его будет сложно приобрести", - приводит слова Тассоти TuttoMercatoWeb.
Заметим, что в приобретении украинского футболиста заинтересован "Ювентус". Ранее СМИ назвали сумму, за которую "Шахтер" готов отпустить Судаков в туринский клуб.
В этом сезоне на счету Георгия 3 гола и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
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