Лонвейк может покинуть Андерлехт уже зимой

Бельгийский "Андерлехт" может досрочно прекратить аренду хавбека " Динамо " Джастина Лонвейка, сообщает Lavenir.

23-летний полузащитник в общей сложности провел за брюссельцев три матча и "наиграл" всего 39 минут, и теперь на него не рассчитывают в клубе. Джастина приглашали в качестве замены травмированному Яри Фершерену, но голландец из-за плохой формы и собственных повреждений не смог воспользоваться своим шансом.

Правда, при этом отмечается, что игрок вряд ли вернется в "Динамо". Источник пишет о том, в услугах Лонвейка заинтересованы несколько европейских клубов, и с ними футболист вместе со своим агентом будут проводить переговоры о дальнейшей карьере Джастина.