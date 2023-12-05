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Лонвейк может покинуть Андерлехт уже зимой

Премьер-лига

Но и возвращаться в Динамо игрок не хочет

Лонвейк может покинуть Андерлехт уже зимой

Фото: ФК Динамо Київ

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Бельгийский "Андерлехт" может досрочно прекратить аренду хавбека "Динамо" Джастина Лонвейка, сообщает Lavenir.

23-летний полузащитник в общей сложности провел за брюссельцев три матча и "наиграл" всего 39 минут, и теперь на него не рассчитывают в клубе. Джастина приглашали в качестве замены травмированному Яри Фершерену, но голландец из-за плохой формы и собственных повреждений не смог воспользоваться своим шансом.

Правда, при этом отмечается, что игрок вряд ли вернется в "Динамо". Источник пишет о том, в услугах Лонвейка заинтересованы несколько европейских клубов, и с ними футболист вместе со своим агентом будут проводить переговоры о дальнейшей карьере Джастина.

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Динамо (Киев) Джастин Лонвейк
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Источник:
Lavenir
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