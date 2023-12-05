Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лонвейк может покинуть Андерлехт уже зимой
Но и возвращаться в Динамо игрок не хочет
Фото: ФК Динамо Київ
Бельгийский "Андерлехт" может досрочно прекратить аренду хавбека "
23-летний полузащитник в общей сложности провел за брюссельцев три матча и "наиграл" всего 39 минут, и теперь на него не рассчитывают в клубе. Джастина приглашали в качестве замены травмированному Яри Фершерену, но голландец из-за плохой формы и собственных повреждений не смог воспользоваться своим шансом.
Правда, при этом отмечается, что игрок вряд ли вернется в "Динамо". Источник пишет о том, в услугах Лонвейка заинтересованы несколько европейских клубов, и с ними футболист вместе со своим агентом будут проводить переговоры о дальнейшей карьере Джастина.
Популярное сейчас
- Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари
- В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Матч Минай - Динамо перенесен
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО