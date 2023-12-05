Пастух: Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе. Считаю, что не прогадал

19-летний универсал " Руха " Евгений Пастух рассказал, кто повлиял на его решение подписать многолетний контракт с львовским клубом.

– На юношеском уровне меня – воспитанника житомирского футбола можно было назвать неким футбольным пилигримом. Ведь приходилось учиться в футбольных школах донецкого "Шахтера", львовских "Карпат", киевского "Динамо". Кстати, когда был в "Карпатах", то там тренировался у Виталия Пономарева – моего нынешнего наставника в "Рухе". Упомянутые выше команды отличались своим стилем, что помогло мне разнообразить свой арсенал.

– Твоей последней юношеской командой было "Динамо", где ты занимался у Юрия Дмитрулина. По нашей информации, киевляне хотели тебя оставить, но ты выбрал другой путь.

– Именно из "Руха" было конкретное предложение о сотрудничестве, более того, я знал, что клубную команду (U-19) возглавляет Виталий Пономарев, которого хорошо знал по "Карпатам". Вот почему посоветовавшись со своим агентом и отцом, который всегда помогал делать правильный выбор, решил подписать соглашение с "Рухом" до 30 июня 2028 года. Считаю, что не прогадал.