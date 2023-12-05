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Карабин: У Руха было достаточно моментов, чтобы победить Зарю

Премьер-лига
Обновлено

Нужно увереннее действовать в завершающей стадии атак

Карабин: У Руха было достаточно моментов, чтобы победить Зарю

fcrukh.com

Новина українською

Форвард "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ с "Зарей" (0:0).

"Руху" нужно увереннее действовать в завершающей стадии атак. У нас было достаточно моментов, чтобы победить, но не удалось их реализовать. В конце игры могли еще и пропустить, но команду выручил Ледвий.

Тренерский штаб просил, чтобы команда надежно сыграла в защите, чтобы не допустить ошибок и не дарить соперникам моменты. Одним из факторов такой установки было тяжелое поле. В первом тайме я имел несколько возможностей, когда выходил на ударную позицию: в первый раз удар заблокировали защитники, а во втором эпизоде не удалось попасть по мячу.

Конечно, нам хотелось победить и получить три очка. Однако ничья при такой игре – нормальный результат. Сейчас все эти эмоции нужно направить на следующий матч с "Ворсклой" и попробовать победить в Полтаве, чтобы идти на перерыв с хорошим настроением", - сказал Карабин.

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Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
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