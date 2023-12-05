Судаков третий месяц подряд признан игроком месяца в Шахтере

" Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в ноябре.

По результатам опроса болельщиков, проводимого на официальных страницах клуба в соцсетях, лучшим был признан 21-летний хавбек Георгий Судаков, за которого отдали свои голоса 45,8% опрошенных.

Второй место в опросе занял голкипер Дмитрий Резник, а третье – форвард Даниил Сикан.

Отметим, что Судаков назван футболистом месяца "Шахтера" уже в третий раз подряд.

В ноябре он сыграл в 5 матчах команды без замен и помог "Шахтеру" победить "Динамо" (1:0) в чемпионате Украины и "Барселону" (1:0) и "Антверпен" (1:0) в Лиге чемпионов.