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Судаков третий месяц подряд признан игроком месяца в Шахтере
Также в тройке лучших Ризнык и Сикан
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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По результатам опроса болельщиков, проводимого на официальных страницах клуба в соцсетях, лучшим был признан 21-летний хавбек Георгий Судаков, за которого отдали свои голоса 45,8% опрошенных.
Второй место в опросе занял голкипер Дмитрий Резник, а третье – форвард Даниил Сикан.
Отметим, что Судаков назван футболистом месяца "Шахтера" уже в третий раз подряд.
В ноябре он сыграл в 5 матчах команды без замен и помог "Шахтеру" победить "Динамо" (1:0) в чемпионате Украины и "Барселону" (1:0) и "Антверпен" (1:0) в Лиге чемпионов.
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