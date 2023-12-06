Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ проведет зимние сборы в Турции
Известны планы черкасской команды на зиму
ФК "ЛНЗ"
Стало известны планы
Планируется, что 19 января подопечные Олега Дулуба отправятся в Турцию, где в течение месяца сыграют 10 контрольных матчей.
Вернуться домой черкащане собираются 20 февраля и начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ с "Кривбассом", который должен состояться 24 февраля.
Также на сборах в Турции в расположении ЛНЗ появятся потенциальные новобранцы, некоторые из них приедут на просмотр.
Напомним, что черкасщане уже завершили свою осеннюю часть сезона – матч 17-го тура с «Минаем» был перенесен.
На данный момент ЛНЗ занимает в турнирной таблице 9-е место, набрав 20 очков.
Популярное сейчас
- Тренер ЮКСА: Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале в Ужгороде
- WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов
- Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина
- "Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион". Менеджер Миная раскрыл детали перенесенного матча
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО