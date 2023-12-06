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ЛНЗ проведет зимние сборы в Турции

Премьер-лига

Известны планы черкасской команды на зиму

ЛНЗ проведет зимние сборы в Турции

ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Стало известны планы ЛНЗ на зимнее межсезонье. По информации Sport.ua, черкасская команда начнет подготовку ко второй части сезона 8 января 2024 года.

Планируется, что 19 января подопечные Олега Дулуба отправятся в Турцию, где в течение месяца сыграют 10 контрольных матчей.

Вернуться домой черкащане собираются 20 февраля и начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ с "Кривбассом", который должен состояться 24 февраля.

Также на сборах в Турции в расположении ЛНЗ появятся потенциальные новобранцы, некоторые из них приедут на просмотр.

Напомним, что черкасщане уже завершили свою осеннюю часть сезона – матч 17-го тура с «Минаем» был перенесен.

На данный момент ЛНЗ занимает в турнирной таблице 9-е место, набрав 20 очков.

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Источник:
sport.ua
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