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Вингер Руха: Впервые слышу, что мною интересуются в Испании

Премьер-лига

Футболист опроверг слухи об интересе со стороны "Жироны" и "Валенсии"

Вингер Руха: Впервые слышу, что мною интересуются в Испании

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Руха" и молодежной сборной Украины Илья Квасница высказался по поводу трансферных слухов вокруг своей персоны.

Ранее журналист и комментатор Виктор Вацко заявлял, что игроком интересуются "Жирона" и "Валенсия".

- Мною интересуются в Испании? Не знаю. Я об этом впервые слышу.

- Если прикинуть гипотетически, вам был бы интересен такой вариант продолжения карьеры?

- Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за "Рух".

- От руководства не было информации, что вами кто-то интересовался?

- Нет, - ответил Квасница.

20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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Источник:
Sport-express.ua
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