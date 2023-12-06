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Вингер Руха: Впервые слышу, что мною интересуются в Испании
Футболист опроверг слухи об интересе со стороны "Жироны" и "Валенсии"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Вингер "Руха" и молодежной сборной Украины Илья Квасница высказался по поводу трансферных слухов вокруг своей персоны.
Ранее журналист и комментатор Виктор Вацко заявлял, что игроком интересуются "Жирона" и "Валенсия".
- Мною интересуются в Испании? Не знаю. Я об этом впервые слышу.
- Если прикинуть гипотетически, вам был бы интересен такой вариант продолжения карьеры?
- Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за "Рух".
- От руководства не было информации, что вами кто-то интересовался?
- Нет, - ответил Квасница.
20-летний Квасница в нынешнем сезоне провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
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