Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Динамо и Металлиста 1925

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на перенесенный матч 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925".

Главным арбитром встречи выступит Александр Омельченко (Славянск). Его помощниками будут Евгений Данильченко и Дмитрий Оганесян (оба из Луганска). Четвертый рефери - Дмитрий Евтухов (Днепр). Наблюдатель арбитража - Орест Шмигельский (Львов).

На матче также будет задействована система VAR, за которой будет следить Юрий Иванов (Донецкая область). Его ассистент - Александр Беркут (Сумы). Наблюдатель арбитража VAR – Сергей Задиран (Днепр).

Напомним, матч "Динамо" - "Металлист 1925" состоится 7 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:00.