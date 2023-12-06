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Стало известно, кто обслужит перенесенный матч Динамо и Металлиста 1925
Поединок 3-го тура УПЛ пройдет 7 декабря
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на перенесенный матч 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925".
Главным арбитром встречи выступит Александр Омельченко (Славянск). Его помощниками будут Евгений Данильченко и Дмитрий Оганесян (оба из Луганска). Четвертый рефери - Дмитрий Евтухов (Днепр). Наблюдатель арбитража - Орест Шмигельский (Львов).
На матче также будет задействована система VAR, за которой будет следить Юрий Иванов (Донецкая область). Его ассистент - Александр Беркут (Сумы). Наблюдатель арбитража VAR – Сергей Задиран (Днепр).
Напомним, матч "Динамо" - "Металлист 1925" состоится 7 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало - в 15:00.
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