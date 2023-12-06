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Уход игроков из Миная связан с переориентированием клуба на работу с молодежью

Премьер-лига

В закарпатском клубе – революционные изменения

Уход игроков из Миная связан с переориентированием клуба на работу с молодежью

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

СМИ уже писали об уходе ряда игроков из "Миная". Как удалось уточнить журналистам UA-Футбол, такие изменения связаны с переориентированием клуба на работу с молодежью. Бандура, Панасенко, Ралюченко, Кравчук, Солдат уже точно покидают команду, без вариантов. Гечев, Немчанинов, Вишневский еще находятся в режиме диалога с клубом, но, скорее всего, не договорятся.

Это делается с целью сокращения расходов. Клуб будет делать ставку на молодежь с целью продавать игроков и на этом зарабатывать деньги. Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы выгодно продать Твердохлеба.

Также известно, что Желько Любенович будет строить команду вокруг Витенчука и Петько. Этими игроками довольны и считают, что они оправдывают клубные затраты на них. В отличие от других относительно опытных футболистов, на которых была сделана ставка, но которые не дали результата.

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Президент клуба Валерий Пересоляк решительно настроен сохранить проект. Собственно, именно с этой целью происходит оптимизация расходов. Если удастся остаться в УПЛ – это будет считаться большим успехом, если же случится вылет в Первую лигу – никто в клубе не будет расценивать это как трагедию.

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ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол
Комментарии
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aleks68
06.12.2023 в 15:01
сокращение доходов,работа с молодежью?скажите правду-дорогая игрушка надоела,тратиться на нее не хотим,прощай минай
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Комментарии 1
aleks68
06.12.2023 в 15:01
сокращение доходов,работа с молодежью?скажите правду-дорогая игрушка надоела,тратиться на нее не хотим,прощай минай
Ответить
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