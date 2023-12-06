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Уход игроков из Миная связан с переориентированием клуба на работу с молодежью
В закарпатском клубе – революционные изменения
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
СМИ уже писали об уходе ряда игроков из "Миная". Как удалось уточнить журналистам UA-Футбол, такие изменения связаны с переориентированием клуба на работу с молодежью. Бандура, Панасенко, Ралюченко, Кравчук, Солдат уже точно покидают команду, без вариантов. Гечев, Немчанинов, Вишневский еще находятся в режиме диалога с клубом, но, скорее всего, не договорятся.
Это делается с целью сокращения расходов. Клуб будет делать ставку на молодежь с целью продавать игроков и на этом зарабатывать деньги. Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы выгодно продать Твердохлеба.
Также известно, что Желько Любенович будет строить команду вокруг Витенчука и Петько. Этими игроками довольны и считают, что они оправдывают клубные затраты на них. В отличие от других относительно опытных футболистов, на которых была сделана ставка, но которые не дали результата.
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Президент клуба Валерий Пересоляк решительно настроен сохранить проект. Собственно, именно с этой целью происходит оптимизация расходов. Если удастся остаться в УПЛ – это будет считаться большим успехом, если же случится вылет в Первую лигу – никто в клубе не будет расценивать это как трагедию.
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