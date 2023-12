Шахтер в стиле GTA 6 анонсировал матч против Вереса. ФОТО

Буквально на днях был презентован трейлер игровой франшизы, легендарной Grand Theft Auto или просто GTA 6, которая является из самых ожидаемых игр среди геймеров.

Конечно, не обошло такое событие и мир футбола. Так, " Шахтер " скреативил красивую отсылку к постеру GTA 6 в анонсе матча против "Вереса", который состоится 8 декабря в 17:00.

"Не жди 2025-го, смотри в пятницу", - добавляет клуб!

???? Do not wait for 2025, watch on Friday ????



???? December 8 ⏰ 17:00 ???? Lviv#Shakhtar #ShakhtarVeres #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/R1xadnVi8s