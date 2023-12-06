  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер в стиле GTA 6 анонсировал матч против Вереса. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в стиле GTA 6 анонсировал матч против Вереса. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Не жди 2025-го, смотри в пятницу

Шахтер в стиле GTA 6 анонсировал матч против Вереса. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Буквально на днях был презентован трейлер игровой франшизы, легендарной Grand Theft Auto или просто GTA 6, которая является из самых ожидаемых игр среди геймеров.

Конечно, не обошло такое событие и мир футбола. Так, "Шахтер" скреативил красивую отсылку к постеру GTA 6 в анонсе матча против "Вереса", который состоится 8 декабря в 17:00.

"Не жди 2025-го, смотри в пятницу", - добавляет клуб!

По теме
yellow-arrow
УПЛ объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера ноября
yellow-arrow
Официально: Минай продлил контракт с защитником
yellow-arrow
Минай сообщил об уходе четырех игроков: названы фамилии
Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости