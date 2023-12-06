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Шахтер в стиле GTA 6 анонсировал матч против Вереса. ФОТО
Не жди 2025-го, смотри в пятницу
shakhtar.com
Буквально на днях был презентован трейлер игровой франшизы, легендарной Grand Theft Auto или просто GTA 6, которая является из самых ожидаемых игр среди геймеров.
Конечно, не обошло такое событие и мир футбола. Так, "
"Не жди 2025-го, смотри в пятницу", - добавляет клуб!
???? Do not wait for 2025, watch on Friday ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) December 6, 2023
???? December 8 ⏰ 17:00 ???? Lviv#Shakhtar #ShakhtarVeres #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/R1xadnVi8s
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