Ювентус ищет варианты для подписания Судакова. Шахтер хочет получить 25 млн евро

"Ювентус" продолжает поиски вариантов для подписания украинского хавбека " Шахтера " Георгия Судакова.

Как пишет газета Tuttosport, "горняки" требуют за Судакова 25 млн евро, однако "Юве" эта сумма кажется завышенной.

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У "Ювентуса" есть и другие варианты, кроме Судакова, но они также не выглядят идеальными. Доменико Берарди из "Сассуоло" в 2024 исполнится уже 30, а Джейдон Санчо из "Манчестер Юнайтед" выглядит еще менее приемлемым трансфером в финансовом плане.

Поэтому в туринском клубе продолжают обсуждать вариант с Судаковым и задумываются над тем, чтобы в угоду подписания Георгия продать английского вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, который вызывает интерес у ряда клубов Английской Премьер-лиги, в частности "Тоттенхэма".

Массимилиано Аллегри пока что не рассчитывает на 20-летнего парня в первой команде, и его продажа сможет дать клубу нужные средства для покупки украинца.