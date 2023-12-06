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Ювентус ищет варианты для подписания Судакова. Шахтер хочет получить 25 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

В туринском клубе прорабатывают возможные варианты

Ювентус ищет варианты для подписания Судакова. Шахтер хочет получить 25 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Ювентус" продолжает поиски вариантов для подписания украинского хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

Как пишет газета Tuttosport, "горняки" требуют за Судакова 25 млн евро, однако "Юве" эта сумма кажется завышенной.

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У "Ювентуса" есть и другие варианты, кроме Судакова, но они также не выглядят идеальными. Доменико Берарди из "Сассуоло" в 2024 исполнится уже 30, а Джейдон Санчо из "Манчестер Юнайтед" выглядит еще менее приемлемым трансфером в финансовом плане.

Поэтому в туринском клубе продолжают обсуждать вариант с Судаковым и задумываются над тем, чтобы в угоду подписания Георгия продать английского вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, который вызывает интерес у ряда клубов Английской Премьер-лиги, в частности "Тоттенхэма".

Массимилиано Аллегри пока что не рассчитывает на 20-летнего парня в первой команде, и его продажа сможет дать клубу нужные средства для покупки украинца.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
06.12.2023 в 19:00
I знову,i знову...Через нашу хату,аж до Украiни,вже качки летять...
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
06.12.2023 в 19:00
I знову,i знову...Через нашу хату,аж до Украiни,вже качки летять...
Ответить
0
0

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