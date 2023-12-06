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Ювентус ищет варианты для подписания Судакова. Шахтер хочет получить 25 млн евро
В туринском клубе прорабатывают возможные варианты
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Ювентус" продолжает поиски вариантов для подписания украинского хавбека "
Как пишет газета Tuttosport, "горняки" требуют за Судакова 25 млн евро, однако "Юве" эта сумма кажется завышенной.
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У "Ювентуса" есть и другие варианты, кроме Судакова, но они также не выглядят идеальными. Доменико Берарди из "Сассуоло" в 2024 исполнится уже 30, а Джейдон Санчо из "Манчестер Юнайтед" выглядит еще менее приемлемым трансфером в финансовом плане.
Поэтому в туринском клубе продолжают обсуждать вариант с Судаковым и задумываются над тем, чтобы в угоду подписания Георгия продать английского вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, который вызывает интерес у ряда клубов Английской Премьер-лиги, в частности "Тоттенхэма".
Массимилиано Аллегри пока что не рассчитывает на 20-летнего парня в первой команде, и его продажа сможет дать клубу нужные средства для покупки украинца.
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