Верес подписал профессиональный контракт с 19-летним защитником

Защитник "Вереса" U-19 Михаил Протасевич подписал профессиональный контракт с ровенским клубом.

Трудовое соглашение 19-летнего футболиста с красно-черными рассчитано на четыре с половиной года - до завершения сезона 2027-2028.

В нынешнем сезоне Михаил Протасевич сыграл за "Верес" U-19 все 16 матчей в юношеском чемпионате УПЛ и забил три мяча.

Всего на счету защитника 44 игры и 6 голов в составе команды "Верес" U-19.