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Верес подписал профессиональный контракт с 19-летним защитником
Трудовое соглашение рассчитано на 4,5 года
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" U-19 Михаил Протасевич подписал профессиональный контракт с ровенским клубом.
Трудовое соглашение 19-летнего футболиста с красно-черными рассчитано на четыре с половиной года - до завершения сезона 2027-2028.
В нынешнем сезоне Михаил Протасевич сыграл за "Верес" U-19 все 16 матчей в юношеском чемпионате УПЛ и забил три мяча.
Всего на счету защитника 44 игры и 6 голов в составе команды "Верес" U-19.
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