Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
Футболист может пропустить вторую половину сезона
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний хавбек получил перелом малой берцовой кости в жестком стыке на двусторонке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сроки восстановления - март-апрель. Футболиста ждет хирургическое вмешательство. Согласно данным источника, операция пройдет в Германии. Скорее всего, в Мюнхене.
В текущем сезоне Леднев провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ассист Мудрика, но вчистую проигранная игра. Манчестер Юнайтед - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
- Худший показатель за 535 матчей. Ман Сити Гвардиолы установил антирекорд в игре с Виллой
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1. Таких дьяволов в этом сезоне мы еще не видели
- Матч Минай - Динамо перенесен
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн