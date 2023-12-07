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Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму

Премьер-лига
Обновлено

Футболист может пропустить вторую половину сезона

Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает ТаТоТаке, 25-летний хавбек получил перелом малой берцовой кости в жестком стыке на двусторонке.

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Сроки восстановления - март-апрель. Футболиста ждет хирургическое вмешательство. Согласно данным источника, операция пройдет в Германии. Скорее всего, в Мюнхене.

В текущем сезоне Леднев провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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Богдан Леднев СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
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