Полесье - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во втором туре матч между этими соперниками оказался весьма напряженным, принципиальным. "Полесье" тогда претендовало на очки, но не удержало ничью из-за гола, забитого бешеным дальним ударом от Бабенко. Житомиряне к тому же действовали в меньшинстве.

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Сейчас эти команды своим очным поединком закроют для себя первую часть сезона. Матч должен был состояться в 19:00, но его перенесли на 15:00. Игра состоится в Житомире на Центральном городском стадионе.

Матч 17-го тура УПЛ "Полесье" - "Днепр-1" состоится в пятницу, восьмого декабря, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, sweet.tv, Vodafone tv.

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