Полесье претендует на нападающего-легионера Зари, - СМИ

К панамскому форварду "Зари" Эдурадо Герреро проявляют интерес несколько клубов УПЛ. Среди них – "Полесье", сообщает ТаТоТаке.

Контракт 23-летнего нападающего с "Зарей" действует до лета 2027-го года. По открытым данным, клуб Евгения Геллера приобрел Герреро за 400 тысяч евро. Источник сообщает, что "Заря" не отпустит своего футболиста дешевле, чем за цифру с шестью нулями.

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В этом сезоне Эдуардо Герреро сыграл за "Зарю" девятнадцать матчей, забил семь голов и отдал один ассист.