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Полесье претендует на нападающего-легионера Зари, - СМИ
Эдуардо Герреро может сменить прописку в УПЛ
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
К панамскому форварду "Зари" Эдурадо Герреро проявляют интерес несколько клубов УПЛ. Среди них – "Полесье", сообщает ТаТоТаке.
Контракт 23-летнего нападающего с "Зарей" действует до лета 2027-го года. По открытым данным, клуб Евгения Геллера приобрел Герреро за 400 тысяч евро. Источник сообщает, что "Заря" не отпустит своего футболиста дешевле, чем за цифру с шестью нулями.
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В этом сезоне Эдуардо Герреро сыграл за "Зарю" девятнадцать матчей, забил семь голов и отдал один ассист.
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