Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Шапаренко, Ванатом и Сидоровым. Стартовые составы Динамо - Металлист 1925
Игра третьего тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, седьмого декабря, состоится перенесенный матч третьего тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом 1925". Игра стартует в 15:00.
Команды уже объявили стартовые составы на игру.
"Динамо": Руслан Нещерет - Александр Тымчик, Александр Сирота, Максим Дячук, Владислав Дубинчак - Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталий Буяльский - Владислав Кабаев, Назар Волошин - Владислав Ванат
"Металлист 1925": Денис Сидоренко - Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Вадим Червак, Марьян Фарина - Артем Габелок, Ари Моура, Константин Бычек - Ярослав Мартынюк, Владислав Дмитренко - Алексей Сидоров.
На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча "Динамо" - "Металлист 1925".
Также наш сайт предлагает видеотрансляцию.
Популярное сейчас
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области
- Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев