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С Шапаренко, Ванатом и Сидоровым. Стартовые составы Динамо - Металлист 1925

Премьер-лига

Игра третьего тура УПЛ

С Шапаренко, Ванатом и Сидоровым. Стартовые составы Динамо - Металлист 1925

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В четверг, седьмого декабря, состоится перенесенный матч третьего тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом 1925". Игра стартует в 15:00.

Команды уже объявили стартовые составы на игру.

"Динамо": Руслан Нещерет - Александр Тымчик, Александр Сирота, Максим Дячук, Владислав Дубинчак - Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталий Буяльский - Владислав Кабаев, Назар Волошин - Владислав Ванат

"Металлист 1925": Денис Сидоренко - Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Вадим Червак, Марьян Фарина - Артем Габелок, Ари Моура, Константин Бычек - Ярослав Мартынюк, Владислав Дмитренко - Алексей Сидоров.

На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча "Динамо" - "Металлист 1925".

Также наш сайт предлагает видеотрансляцию.

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Трансляцыя матчу Динамо - Металіст 1925
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