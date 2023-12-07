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Матч Динамо - Металлист 195 начнется с пятнадцатиминутной задержкой
Из-за воздушной тревоги
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
В четверг, седьмого декабря, в рамках третьего тура перенесенный матч сыграют "Динамо" и "Металлист 1925".
Матч на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского должен был стартовать в 15:00.
Однако, поскольку в столице продолжалась воздушная тревога, время начала сместили на 15 минут. Игра начнется в 15:15.
На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча "Динамо" - "Металлист 1925".
Также наш сайт предлагает видеотрансляцию.
Трансляцыя матчу Динамо - Металіст 1925Смотреть трансляцию
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