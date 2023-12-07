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Матч Динамо - Металлист 195 начнется с пятнадцатиминутной задержкой

Премьер-лига

Из-за воздушной тревоги

Матч Динамо - Металлист 195 начнется с пятнадцатиминутной задержкой

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, седьмого декабря, в рамках третьего тура перенесенный матч сыграют "Динамо" и "Металлист 1925".

Матч на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского должен был стартовать в 15:00.

Однако, поскольку в столице продолжалась воздушная тревога, время начала сместили на 15 минут. Игра начнется в 15:15.

На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча "Динамо" - "Металлист 1925".

Также наш сайт предлагает видеотрансляцию.

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Трансляцыя матчу Динамо - Металіст 1925
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