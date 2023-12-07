Матч Динамо - Металлист 195 начнется с пятнадцатиминутной задержкой

В четверг, седьмого декабря, в рамках третьего тура перенесенный матч сыграют "Динамо" и "Металлист 1925".

Матч на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского должен был стартовать в 15:00.

Однако, поскольку в столице продолжалась воздушная тревога, время начала сместили на 15 минут. Игра начнется в 15:15.

На UA-Футбол состоится текстовая трансляция матча "Динамо" - "Металлист 1925".

Также наш сайт предлагает видеотрансляцию.