Взгляд со стороны. Возможные кандидаты на пост рулевого Зари

О том, кто может возглавить "Зарю" в непростую пору для луганского клуба, в футбольной Украине заговорили сразу же после отставки Валерия Кривенцова. Понятное дело, что для работы в команде, из года в год претендующей на высокие места, нужен либо специалист, успевший проявить себя на тренерском поприще, либо специалист с именем. И не столь важно, добыто это имя в роли игрока или тренера - главное, чтобы за плечами был опыт работы наставником профессионального клуба. У нынешнего и.о. главного тренера Юрия Коваля он есть, однако будет ли он утвержден в роли главного или в ближайшее время его сменит другой человек, пока неизвестно.

Как бы там ни было, а рано или поздно в "Заре" появится новый наставник, которого наверняка будут выбирать не в спешном порядке, как серба Ненада Лалатовича, а продумано и взвешенно. Не стоит исключать, что турнирные показатели команды уже сейчас вынуждают руководителей клуба держать руку на пульсе тренерского рынка.

Среди огромного количества безработных специалистов блогер UA-Футбол выбрал группу тех, кто вполне мог бы оказаться в списке возможных кандидатов на пост нового рулевого луганчан. По понятным причинам, в перечне фигурирует большинство людей, так либо иначе имеющих отношение к "Заре" или футболу Донбасса. Но есть в нем и другие кандидатуры, которые приобрели разный опыт тренерской работы. О них – в этом материале.

Анатолий ЧАНЦЕВ (65 лет). В период зимнего перерыва в сезоне-2009/10 этот специалист возглавил "Зарю". Приехав в Луганск вместе со своим коллегой Юрием Вернидубом, этот дуэт работал в клубе два года. За это время луганская команда звезд с неба не хватала и в самом конце осени 2011-го Чанцев покинул "Зарю", передав своеобразную эстафетную палочку Вернидубу. С тех пор с тренерской деятельностью Чанцев не порвал, успев поработать в Харькове с "Гелиосом", во Львове с "Карпатами" и в родном Запорожье с "Металлургом" и "Мотором". Сейчас он занимается воспитанием юной смены в одной из запорожских футбольных школ.

Олег ТАРАН (63 года). Один из самых опытных специалистов тренерского корпуса Украины. В роли наставника работает с 1995 года – с тех пор, как завершил активные выступления в большом футболе. За это время трудился в днепропетровском "Днепре", запорожском "Металлурге", криворожском "Кривбассе", чешской "Опаве", словацком "Словане" (Братислава). Тренируя "Кривбасс", два года подряд - в сезонах 1998/99 и 1999/2000, Тарану удавалось привести команду к бронзе чемпионата Украины. Предыдущим профессиональным клубом в его карьере была "Перемога" из Днепра, дебютировавшая в сезоне-2020/21 во второй лиге. Сейчас у тренера творческий отпуск.

Сергей ПУЧКОВ (61 год). Первые шаги в большом футболе родившийся в Лутугино Луганской области один из авторитетных наших тренеров делал в родном регионе. Сначала в местной футбольной школе, а затем в Луганском спортинтернате. Окончив его, Сергей Пучков успешно выступал в ряде известных клубов Украины – "Днепре", "Черноморце", запорожском "Металлурге", становился обладателем медалей всех достоинств, выигрывал Кубок СССР и Кубок Федерации СССР. Не менее успешной оказалась и его тренерская карьера – в частности, в "Севастополе" и симферопольской "Таврии", с которой побеждал в Кубке Украины. Сейчас находится в творческом отпуске.

Владимир МИКИТИН (53 года). Большая часть его профессиональной карьеры связана именно с "Зарей". Будучи уроженцем Луганской области, он познавал азы футбола в спортинтернате областного центра. После армейской службы в одесском СКА Владимир Микитин стал игроком "Зари", в составе которой отыграл шесть сезонов. По окончании активных выступлений в профессиональном футболе, в котором он дошел до уровня игрока сборной Украины (13 матчей), ступил на тренерскую стезю. Начиная с 2006-го Владимир Микитин на протяжении долгих четырнадцати лет трудился в тренерском штабе луганского клуба. Сейчас возглавляет запорожский "Металлург".

Владимир ШАРАН (52 года). В роли тренера этот специалист работает уже достаточно давно - на протяжении двух десятков лет. За этот отрезок он приобрел неоценимый опыт, позволяющий чувствовать себя достаточно уверенно в УПЛ. В активе Владимира Шарана успешная работа в "Александрии", которой он посвятил почти половину своей тренерской карьеры. Под его руководством эта команда выигрывала бронзу в сезоне-2018/19, не один год представляла Украину в Лиге Европы, где выступала и в групповом раунде. В минувшем сезоне возглавляемый Шараном "Минай" финишировал на почетном 8-м месте в элите, но осенью этого года он покинул клуб.

Юрий ВИРТ (49 лет). Для Донбасса он не чужой человек, так как в роли футболиста и тренера провел там более полутора десятка лет. Львиную их долю Юрий Вирт отыграл в воротах донецких "Металлурга" и "Шахтера", а начиная с сезона-2012/13 стал трудиться на тренерском поприще в том же "Металлурге". Начинал тренером вратарей в команде U-19, а затем был ассистентом Сергея Шищенко в молодежном составе. В его дальнейшей карьере была работа в каменской "Стали", винниковском "Рухе" и ровенском "Вересе". В последнем из этих клубов в роли главного тренера Вирт трудился в общей сложности пять лет. Полгода находится в творческом отпуске.

Руслан КОСТЫШИН (46 лет). Тренером он успел поработать всего девять лет, причем прошел все уровни – от аматоров до Премьер-лиги. Этот путь он проделал с "Колосом" из Коваливки, дебютировавшем в элите в сезоне-2019/20. Успешная игра сельской команды позволила сыграть в Лиге Европы, где она отнюдь не выглядела мальчиком для битья. Затем Руслан Костышин был вице-президентом "Колоса", а почти два года назад получил приглашение в казахстанский "Аксу", который покинул в конце апреля. С тех пор находится без работы, однако его фамилия время от времени фигурирует в списке возможных кандидатов на пост рулевого в том или другом клубе.

Александр БАБИЧ (44 года). Профессиональную карьеру тренера он начал девять лет назад, после ухода наставника Романа Григорчука из "Черноморца" в азербайджанскую "Габалу". Сначала Александр Бабич был и.о. главного тренера "моряков", а затем стал полноправным рулевым. Набивая шишки на тренерской стезе, он тем не менее набирался необходимого опыта, который после непродолжительного пребывания в одесской "Жемчужине" пригодился в работе с "Мариуполем" и "Кривбассом". Во время войны Бабич уехал в Болгарию, где стал работать в любительском клубе "Фратрия". По его словам, в нем он трудится в роли тренера-консультанта.

Александр КУЧЕР (41 год). Для воспитанника столичного футбола Донбасский край знаком не понаслышке. На протяжении многих лет он выступал в составе донецких "Металлурга" и "Шахтера", неоднократно становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, Кубка УЕФА. Повесив бутсы на гвоздь, экс-защитник сборной Украины перешел на тренерскую работу, возглавив харьковский "Металлист". Успешно поработав в этом клубе, Кучер перебрался в "Днепр-1", который завоевал серебряные медали сезона-2022/23. В начале нынешнего из-за неудач команды на трех фронтах он подал в отставку с поста главного тренера. Сейчас без работы.

Никита КАМЕНЮКА (38 лет). Этот человек на протяжении многих лет верой и правдой служил "Заре", был ее символом и капитаном. В составе черно-белых воспитанник луганского футбола дебютировал почти двадцать лет назад, когда команда выступала в первой лиге. С ней вернулся в элиту, участником которой был до завершения карьеры. В форме "Зари" Никита Каменюка отыграл в общей сложности шестнадцать сезонов, прерывая свои выступления в ней непродолжительными вояжами в мариупольский "Ильичевец" и ровенский "Верес". Закончив активные выступления, он перешел на тренерскую работу в клубной структуре "Зари". Сейчас работает за рубежом.

Понятное дело, что этими фамилиями список кандидатов на пост рулевого "Зари" не ограничивается. В Украине есть еще немало тренеров, которые находятся в так называемом творческом отпуске. Это представители разных поколений. Сергей Ковалец, Александр Заваров, Александр Рябоконь, Леонид Кучук, Вячеслав Грозный, Виталий Кварцяный, Олег Лужный, Юрий Гура, Владимир Мазяр, Илья Близнюк – вот далеко не полный перечень тех, кто вполне мог бы оказаться в шорт-листе луганского клуба.