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Полесье и еще два клуба УПЛ интересуются 19-летним хавбеком Звягеля
Богдан Панчишин выдает отличный сезон
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
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Также отмечается, что хавбек находится в сфере интересов еще двух клубов УПЛ, имена которых не называются.
19-летний Панчишин играет за "Звягель" с лета 2023 года, до этого выступал за молодежный состав ФК "Львов". Он провел 12 матчей и сделал 2 ассиста за "Звягель", если учитывать все турниры сезона.
В составе "Звягеля" молодой футболист оформил дебют на взрослом профессиональном уровне. "Звягель" является зимним чемпионом во Второй лиге и ведет борьбу за повышение в классе.
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