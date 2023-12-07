Полесье и еще два клуба УПЛ интересуются 19-летним хавбеком Звягеля

" Полесье " интересуется полузащитником второлиговского "Звягеля" Богданом Панчишин, сообщает Sport Arena.

Также отмечается, что хавбек находится в сфере интересов еще двух клубов УПЛ, имена которых не называются.

19-летний Панчишин играет за "Звягель" с лета 2023 года, до этого выступал за молодежный состав ФК "Львов". Он провел 12 матчей и сделал 2 ассиста за "Звягель", если учитывать все турниры сезона.

В составе "Звягеля" молодой футболист оформил дебют на взрослом профессиональном уровне. "Звягель" является зимним чемпионом во Второй лиге и ведет борьбу за повышение в классе.