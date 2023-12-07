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Полесье и еще два клуба УПЛ интересуются 19-летним хавбеком Звягеля

Премьер-лига
Обновлено

Богдан Панчишин выдает отличный сезон

Полесье и еще два клуба УПЛ интересуются 19-летним хавбеком Звягеля

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

Новина українською

"Полесье" интересуется полузащитником второлиговского "Звягеля" Богданом Панчишин, сообщает Sport Arena.

Также отмечается, что хавбек находится в сфере интересов еще двух клубов УПЛ, имена которых не называются.

19-летний Панчишин играет за "Звягель" с лета 2023 года, до этого выступал за молодежный состав ФК "Львов". Он провел 12 матчей и сделал 2 ассиста за "Звягель", если учитывать все турниры сезона.

В составе "Звягеля" молодой футболист оформил дебют на взрослом профессиональном уровне. "Звягель" является зимним чемпионом во Второй лиге и ведет борьбу за повышение в классе.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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