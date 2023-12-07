Александр Шовковский: Мы наконец-то забили после стандартов. У нас долго этого не было

Исполняющий обязанности тренера "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал перенесенный матч третьего тура чемпионата Украины против Харьковского "Металлиста 1925". Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Почему сегодня в воротах играл Руслан Нещерет? И как он чувствует себя после допущенной вратарской ошибки во время второго прощенного?

- С Нещеретом все хорошо. Он заслужил на то, чтобы сегодня сыграть. Его отношение к тренировочному процессу, его трудолюбие очень импонирует. Поэтому это нормально. С Бущаном тоже все хорошо. У нас все готовятся к матчам и все готовы выйти на поле. Нет игроков ни в "Динамо", ни где-либо в мире, которые имеют гарантию того, что будут играть.

- Как вы планируете готовиться к последней игре года против "Оболони"?

- Будем готовиться в штатном режиме. Ничего лишнего, ничего особенного – все как всегда. Завтра соберемся на базе, будет восстановление тех игроков, которые сегодня выходили в стартовом составе, и тренировки для тех игроков, которые были в заявке, или выходили на замену. Готовимся к игре в обычном режиме.

- "Динамо" забило четыре гола. Какой из них вам больше всего понравился?

- Вы знаете, мне нравится каждый забитый гол, ведь каждый из них формирует итоговый результат. Я хотел бы сказать о том, что мы наконец-то забили после стандартов. У нас долго этого не было. Хотелось бы, чтобы ребята смелее шли в штрафную площадку соперника.

Добавим, что "Динамо" победило со счетом 4:2.