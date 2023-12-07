Шахтер - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Марино Пушича и Сергея Лавриненко закономерно подходят к этому противостоянию в качестве представителей разных сегментов турнирной таблицы.

"Горняки", наравне с киевским "Динамо", являются лидерами чемпионата по количеству потерянных очков. А "Верес" идет в зоне переходных матчей.

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"Шахтер" в прошлом туре УПЛ одержал первую победу за три матча. А ровенский коллектив героически на 90+7 вырвал ничью в поединке с житомирским "Полесьем".

Матч 17-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и ровенским "Вересом" состоится в пятницу, 8-го декабря 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер - Верес Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>