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Алефиренко зимой может покинуть Зарю
Игрок не хочет продлевать соглашение с луганским клубом
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Атакующий хавбек "Зари" Даниил Алефиренко может зимой покинуть луганский клуб, сообщает Footboom.
Текущее соглашение 23-летнего игрока с клубом завершается в конце сезона, а новый контракт футболист подписывать пока не планирует.
Отмечается, что уже есть несколько претендентов, готовых предложить ему контракт летом, а зимой подписать предварительный договор.
Но при этом есть неплохие шансы на то, что все же "Заря" сможет продать игрока уже зимой, и хоть что-нибудь заработать на его продаже. Одним из клубов является представитель УПЛ, а два других - зарубежные команды, которые наблюдают за ним еще после удачных выступлений за "Черноморец".
Напомним, что в текущем сезоне Даниил Алефиренко сыграл за "Зарю" в 16 матчах и забил три гола.
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