Алефиренко зимой может покинуть Зарю

Атакующий хавбек "Зари" Даниил Алефиренко может зимой покинуть луганский клуб, сообщает Footboom.

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Текущее соглашение 23-летнего игрока с клубом завершается в конце сезона, а новый контракт футболист подписывать пока не планирует.

Отмечается, что уже есть несколько претендентов, готовых предложить ему контракт летом, а зимой подписать предварительный договор.

Но при этом есть неплохие шансы на то, что все же "Заря" сможет продать игрока уже зимой, и хоть что-нибудь заработать на его продаже. Одним из клубов является представитель УПЛ, а два других - зарубежные команды, которые наблюдают за ним еще после удачных выступлений за "Черноморец".

Напомним, что в текущем сезоне Даниил Алефиренко сыграл за "Зарю" в 16 матчах и забил три гола.