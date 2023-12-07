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Алефиренко зимой может покинуть Зарю

Премьер-лига
Обновлено

Игрок не хочет продлевать соглашение с луганским клубом

Алефиренко зимой может покинуть Зарю

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Атакующий хавбек "Зари" Даниил Алефиренко может зимой покинуть луганский клуб, сообщает Footboom.

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Текущее соглашение 23-летнего игрока с клубом завершается в конце сезона, а новый контракт футболист подписывать пока не планирует.

Отмечается, что уже есть несколько претендентов, готовых предложить ему контракт летом, а зимой подписать предварительный договор.

Но при этом есть неплохие шансы на то, что все же "Заря" сможет продать игрока уже зимой, и хоть что-нибудь заработать на его продаже. Одним из клубов является представитель УПЛ, а два других - зарубежные команды, которые наблюдают за ним еще после удачных выступлений за "Черноморец".

Напомним, что в текущем сезоне Даниил Алефиренко сыграл за "Зарю" в 16 матчах и забил три гола.

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Заря (Луганск) Данил Алефиренко
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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