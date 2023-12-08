Хавбек Руха: К матчу с Ворсклой подходим с боевым настроением

Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями о предстоящем матче с "Ворсклой" в 17-м туре УПЛ.

"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге. Полтавчане - хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовыми, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.