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Хавбек Руха: К матчу с Ворсклой подходим с боевым настроением
Василий Рунич поделился ожиданиями от встречи с полтавчанами
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями о предстоящем матче с "Ворсклой" в 17-м туре УПЛ.
"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге. Полтавчане - хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.
Мы должны быть готовыми, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.
Матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 13:00.
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