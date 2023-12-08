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Хавбек Руха: К матчу с Ворсклой подходим с боевым настроением

Премьер-лига

Василий Рунич поделился ожиданиями от встречи с полтавчанами

Хавбек Руха: К матчу с Ворсклой подходим с боевым настроением

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями о предстоящем матче с "Ворсклой" в 17-м туре УПЛ.

"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге. Полтавчане - хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовыми, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.

Матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 13:00.

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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