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Рух намерен усилиться лидером Миная
Игроком интересуется еще один клуб УПЛ
Фото: ФК Минай
"Рух" проявляет интерес к одному из лидеров "Миная" Егору Твердохлебу, сообщает Sport.ua.
По информации источника, "желто-черные" еще летом пытались подписать игрока, но тогда закарпатцы требовали большую компенсацию за футболиста. Сейчас клуб из Закарпатья готов уменьшить финансовые аппетиты: клуб уже распрощался с несколькими игроками, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.
Отмечается, что интерес к Егору проявляет "Кривбасс".
В нынешнем сезоне 22-летний Твердохлеб отыграл 15 матчей за "Минай", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста истекает 30 июля 2025 года.
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