Рух намерен усилиться лидером Миная

"Рух" проявляет интерес к одному из лидеров "Миная" Егору Твердохлебу, сообщает Sport.ua.

По информации источника, "желто-черные" еще летом пытались подписать игрока, но тогда закарпатцы требовали большую компенсацию за футболиста. Сейчас клуб из Закарпатья готов уменьшить финансовые аппетиты: клуб уже распрощался с несколькими игроками, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Отмечается, что интерес к Егору проявляет "Кривбасс".

В нынешнем сезоне 22-летний Твердохлеб отыграл 15 матчей за "Минай", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста истекает 30 июля 2025 года.