  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух намерен усилиться лидером Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух намерен усилиться лидером Миная

Премьер-лига

Игроком интересуется еще один клуб УПЛ

Рух намерен усилиться лидером Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Рух" проявляет интерес к одному из лидеров "Миная" Егору Твердохлебу, сообщает Sport.ua.

По информации источника, "желто-черные" еще летом пытались подписать игрока, но тогда закарпатцы требовали большую компенсацию за футболиста. Сейчас клуб из Закарпатья готов уменьшить финансовые аппетиты: клуб уже распрощался с несколькими игроками, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Отмечается, что интерес к Егору проявляет "Кривбасс".

В нынешнем сезоне 22-летний Твердохлеб отыграл 15 матчей за "Минай", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста истекает 30 июля 2025 года.

Читайте также"Предложили уменьшение зарплаты на 45%", - Немчанинов рассказал, почему покинул Минай
По теме
yellow-arrow
Хавбек Руха: К матчу с Ворсклой подходим с боевым настроением
yellow-arrow
Дячук: С приходом Шовковского, наверное, изменился наш менталитет
yellow-arrow
Алефиренко зимой может покинуть Зарю
Рух (Львов) ФК Минай Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости