Шахтер – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Вересом".

Четвертая команда первенства примет аутсайдера – 14-й коллектив турнирной таблицы. "Горняки" продолжают погоню за "Кривбассом", "Днепром-1" и "Полесьем", а "Верес" пытается вылезти из зоны вылета. Сыграют ли подопечные Пушича в свой футбол? Или же нас ждет сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 8 декабря – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский