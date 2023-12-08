Шахтер - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" с 28 баллами занимает четвертую строчку, имея две игры в запасе. "Верес" идет на 14-й строчке, набрав 12 очков. В то время как ровенский клуб сыграл на одну игру меньше.

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Матч 17-го тура УПЛ между командами начнется в 17:00.

Смотреть можно на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.TV, Vodafone TV. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 17-й тур

8 декабря 2023. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Верес" 17:00

Трансляция - Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция - UA-Футбол