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Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
В клубе решили не менять свой выбор
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Как известно, "Шахтер" продолжит выступления в феврале в еврокубках сезона-2023/24. Донецкий клуб гарантировал 3-е место в итоговой таблице и участие в Лиге Европы. При этом горняки сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но все зависит от заключительного тура против "Порту".
Пресс-служба дончан сообщила, что команда будет принимать своих соперников в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Впрочем, в клубе решили не менять свой выбор.
Отмечается, что 8 декабря начинается приоритетная продажа билетов на первую домашнюю игру "оранжево-черных" после зимнего перерыва. Цены стартуют от 20 евро, VIP-категории - от 298 евро.
1-й этап продаж будет длиться до 13 декабря.
Приоритетная продажа билетов по специальной супервыгодной цене для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матчи в Гамбурге, и для владельцев абонементов ФК "Гамбург".
Дальнейшие этапы продажи будут известны после матча "Порту" - "Шахтер", который состоится 13 декабря.
Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 18 декабря 2023 года и где "Шахтер" узнает своего следующего соперника.
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