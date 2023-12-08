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Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено

В клубе решили не менять свой выбор

Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Как известно, "Шахтер" продолжит выступления в феврале в еврокубках сезона-2023/24. Донецкий клуб гарантировал 3-е место в итоговой таблице и участие в Лиге Европы. При этом горняки сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но все зависит от заключительного тура против "Порту".

Пресс-служба дончан сообщила, что команда будет принимать своих соперников в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Впрочем, в клубе решили не менять свой выбор.

Отмечается, что 8 декабря начинается приоритетная продажа билетов на первую домашнюю игру "оранжево-черных" после зимнего перерыва. Цены стартуют от 20 евро, VIP-категории - от 298 евро.

1-й этап продаж будет длиться до 13 декабря.

Приоритетная продажа билетов по специальной супервыгодной цене для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матчи в Гамбурге, и для владельцев абонементов ФК "Гамбург".

Дальнейшие этапы продажи будут известны после матча "Порту" - "Шахтер", который состоится 13 декабря.

Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 18 декабря 2023 года и где "Шахтер" узнает своего следующего соперника.

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Источник:
shakhtar.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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трамвай за трамваєм (найкращий)
08.12.2023 в 12:57
Прес-служба донеччан повідомила, що команда прийматиме своїх суперників у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Утім, у клубі вирішили не змінювати свій вибір.============================Жюрналісти , а що означає УТІМ
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Комментарии 1
трамвай за трамваєм (найкращий)
08.12.2023 в 12:57
Прес-служба донеччан повідомила, що команда прийматиме своїх суперників у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Утім, у клубі вирішили не змінювати свій вибір.============================Жюрналісти , а що означає УТІМ
Ответить
0
0

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