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Владелец Черноморца проведет встречу с игроками и тренерами

Премьер-лига

Стороны обсудят итоги года и планы на вторую часть сезона

Владелец Черноморца проведет встречу с игроками и тренерами

Фото - Анатолій Спиця

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Владелец "Черноморца" Борис Кауфман проведет встречу с игроками и тренерами клубе накануне заключительного матча первой части сезона против "Колоса". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Стороны проведут спортивные и организационные итоги года, а также обсудят планы на будущее.

В частности, это касается сроков и условий проведения зимних сборов команды, которые пока не определены.

В "Черноморце" пока семь футболистов, чьи контракты с клубом заканчиваются в конце сезона, то есть с 1 января становятся незащищенными. Это вратарь Варакута, защитники - Гучек, Путря, Брагару, хавбеки - Васильев, Хадида, Бадибанга.

Матч "Черноморец" - "Колос" состоится 10 декабря и начнется в 15:00.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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