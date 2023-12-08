Владелец Черноморца проведет встречу с игроками и тренерами

Владелец "Черноморца" Борис Кауфман проведет встречу с игроками и тренерами клубе накануне заключительного матча первой части сезона против "Колоса". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Стороны проведут спортивные и организационные итоги года, а также обсудят планы на будущее.

В частности, это касается сроков и условий проведения зимних сборов команды, которые пока не определены.

В "Черноморце" пока семь футболистов, чьи контракты с клубом заканчиваются в конце сезона, то есть с 1 января становятся незащищенными. Это вратарь Варакута, защитники - Гучек, Путря, Брагару, хавбеки - Васильев, Хадида, Бадибанга.

Матч "Черноморец" - "Колос" состоится 10 декабря и начнется в 15:00.