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Владелец Черноморца проведет встречу с игроками и тренерами
Стороны обсудят итоги года и планы на вторую часть сезона
Фото - Анатолій Спиця
Владелец "Черноморца" Борис Кауфман проведет встречу с игроками и тренерами клубе накануне заключительного матча первой части сезона против "Колоса". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Стороны проведут спортивные и организационные итоги года, а также обсудят планы на будущее.
В частности, это касается сроков и условий проведения зимних сборов команды, которые пока не определены.
В "Черноморце" пока семь футболистов, чьи контракты с клубом заканчиваются в конце сезона, то есть с 1 января становятся незащищенными. Это вратарь Варакута, защитники - Гучек, Путря, Брагару, хавбеки - Васильев, Хадида, Бадибанга.
Матч "Черноморец" - "Колос" состоится 10 декабря и начнется в 15:00.
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