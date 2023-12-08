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Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2

Премьер-лига

Шесть голов на двух

Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Зимний футбол в Украине продолжается. Седьмого декабря отложенный матч третьего тура сыграли "Динамо" и "Металлист 1925". Да, было холодно, но на поле держалась жара из-за большого количества голов. Не замерзнуть пыталась и фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – вашему вниманию.

Фотогалерея

Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 8Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 9Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 10Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 1Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 2Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 3Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 4Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 5Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 6Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2 - фото 7
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