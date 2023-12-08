Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2
Шесть голов на двух
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Зимний футбол в Украине продолжается. Седьмого декабря отложенный матч третьего тура сыграли "Динамо" и "Металлист 1925". Да, было холодно, но на поле держалась жара из-за большого количества голов. Не замерзнуть пыталась и фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – вашему вниманию.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг
- Победы Динамо и Миколенко, трагедии Сантоса и Леднева, а также надежда Де Брюйне. Главные новости за 7 декабря
- Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча
- УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн