Голевая жара на зимнем поле. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 4:2

Зимний футбол в Украине продолжается. Седьмого декабря отложенный матч третьего тура сыграли "Динамо" и "Металлист 1925". Да, было холодно, но на поле держалась жара из-за большого количества голов. Не замерзнуть пыталась и фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – вашему вниманию.

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