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Пономарев: Ворскла набрала ход . Это будет непростой матч для нас

Премьер-лига

Наставник "Руха" поделился мыслями перед матчем УПЛ

Пономарев: Ворскла набрала ход . Это будет непростой матч для нас

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Мы готовимся к серьезному поединку и разбираем игру "Ворсклы". Полтавчане - хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход - в предыдущем туре "Ворскла" победила "Днепр-1" и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас.

Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы "Рух" придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это - закономерный процесс при формировании команды. В то же время хватало и интересных и качественных поединков в исполнении нашей команды и заметно, что игроки прогрессируют.

Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем. Главное, чтобы ребята вовремя это осознали, проводили правильный анализ своих действий и профессионально относились к своим обязанностям", - сказал Пономарев.

Матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 13:00.

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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