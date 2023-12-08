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Пономарев: Ворскла набрала ход . Это будет непростой матч для нас
Наставник "Руха" поделился мыслями перед матчем УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".
"Мы готовимся к серьезному поединку и разбираем игру "Ворсклы". Полтавчане - хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход - в предыдущем туре "Ворскла" победила "Днепр-1" и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас.
Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы "Рух" придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это - закономерный процесс при формировании команды. В то же время хватало и интересных и качественных поединков в исполнении нашей команды и заметно, что игроки прогрессируют.
Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем. Главное, чтобы ребята вовремя это осознали, проводили правильный анализ своих действий и профессионально относились к своим обязанностям", - сказал Пономарев.
Матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 13:00.
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