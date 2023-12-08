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Пушич: Важно получить хорошие эмоции перед игрой с Порту
Главный тренер "Шахтера" отметил важность поединка с "Вересом"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, чего ожидает от матча 17-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится сегодня в 17:00.
"Одержали победу над "Металлистом 1925", которая, конечно, имела для нас большое значение. Все матчи важны, но эта победа была хорошей. Последние несколько дней очень усердно тренируемся и готовы к игре с "Вересом".
Как я говорил в прошлый раз, в чемпионате Украины нет легких матчей. Все поединки сложны по-своему. Поэтому мы должны быть сконцентрированы на 100 процентов, чтобы показать хороший результат.
"Верес" также борется за высокое место в таблице, поэтому каждый соперник по-своему опасен. Мы видели сильные и слабые стороны оппонента и должны хорошо применять эти знания. Очень серьезно относимся к этому. Ровенчане являются командой, которая играет в футбол, поэтому мы должны быть подготовлены.
Тренируемся на "Арене Львов", потому что хотим почувствовать стадион, что важно, а также из-за имеющихся условий. Есть обогрев поля. Такое место хорошо подходит для этого времени года. Мне нравится проводить тренировки с командой на этой арене.
Кадровая ситуация? Почти все на месте. К сожалению, Степаненко дисквалифицирован – это общеизвестно. А другие ребята готовы играть, кроме тех, кто уже некоторое время травмирован. В нашей команде есть конкуренция, и мне это нравится.
Степаненко важный для нас игрок. Он капитан, отличный человек, отличный футболист. Поэтому нам его будет не хватать. Но на его позиции сыграют другие ребята. Разумеется, я не могу назвать имена, однако, уверен, что они выполнят свою задачу так, как я бы этого хотел.
Для нас очень важно хорошо начать второй круг, как я уже говорил после матча с "Металлистом 1925", а это вторая игра. Стараемся удачно стартовать. Впереди еще два поединка в первой части сезона. Важно хорошо ее завершить и получить хорошие эмоции перед игрой с "Порту", - подытожил Пушич.
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