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Заря ведет переговоры с иностранным тренером, который уже работал в Украине
Нидерландца хорошо знают в луганском клубе
Фото: ФК Зоря Луганськ
Нидерландский специалист Раймонд Атевелд является основным претендентом на пост главного тренера "Зари", сообщает ТаТоТаке.
57-летний голландец работал со своим соотечественником Патриком ван Леувеном в "Кайрате" (директор Академии), "Маккаби" Тель-Авив, и "Заре" и "Шахтер" (ассистент главного тренера).
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Согласно данным источника, возможные условия сотрудничества будут обсуждены Атевелдом и президентом луганского клуба Евгением Геллером уже в ближайшее время.
Напомним, "Зарю" временно возглавляет Юрий Коваль. На данный момент луганчане занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.
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