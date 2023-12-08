Заря ведет переговоры с иностранным тренером, который уже работал в Украине

Нидерландский специалист Раймонд Атевелд является основным претендентом на пост главного тренера "Зари", сообщает ТаТоТаке.

57-летний голландец работал со своим соотечественником Патриком ван Леувеном в "Кайрате" (директор Академии), "Маккаби" Тель-Авив, и "Заре" и "Шахтер" (ассистент главного тренера).

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Согласно данным источника, возможные условия сотрудничества будут обсуждены Атевелдом и президентом луганского клуба Евгением Геллером уже в ближайшее время.

Напомним, "Зарю" временно возглавляет Юрий Коваль. На данный момент луганчане занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.