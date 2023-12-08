  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря ведет переговоры с иностранным тренером, который уже работал в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря ведет переговоры с иностранным тренером, который уже работал в Украине

Премьер-лига
Обновлено

Нидерландца хорошо знают в луганском клубе

Заря ведет переговоры с иностранным тренером, который уже работал в Украине

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Нидерландский специалист Раймонд Атевелд является основным претендентом на пост главного тренера "Зари", сообщает ТаТоТаке.

57-летний голландец работал со своим соотечественником Патриком ван Леувеном в "Кайрате" (директор Академии), "Маккаби" Тель-Авив, и "Заре" и "Шахтер" (ассистент главного тренера).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно данным источника, возможные условия сотрудничества будут обсуждены Атевелдом и президентом луганского клуба Евгением Геллером уже в ближайшее время.

Напомним, "Зарю" временно возглавляет Юрий Коваль. На данный момент луганчане занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

Читайте такжеАлефиренко зимой может покинуть Зарю
По теме
yellow-arrow
Бондаренко - перед игрой с Вересом: Не думаю, что будут какие-то сюрпризы в их игре
yellow-arrow
Динамо оштрафовали на 5 тысяч гривен за поступок Шовковского после матча с Кривбассом
yellow-arrow
Пушич: Важно получить хорошие эмоции перед игрой с Порту
Заря (Луганск) Раймонд Аттевельд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости