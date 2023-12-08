Вингер Руха: Команда вдохновенно готовится к матчу с Ворсклой

Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Команда мотивирована и вдохновенно готовится к матчу с "Ворсклой". Для нас важно получить положительный результат в Полтаве, чтобы с хорошим настроением уйти на зимний перерыв. Если "Рух" будет эффективным в следующем матче и реализует то, что создаст, мы можем рассчитывать на победу.

Конечно, нам будет непросто, ведь это будет выездной поединок и из-за погоды газон может быть не таким качественным. Следует быть осторожным, ведь при таких условиях очень легко получить травму. Поэтому нужно адаптироваться к игре на таком поле", - сказал Соломон-Отабор.