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Вингер Руха: Команда вдохновенно готовится к матчу с Ворсклой
Соломон-Отабор высказался о грядущем поединке
Фото: ФК Рух
Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".
"Команда мотивирована и вдохновенно готовится к матчу с "Ворсклой". Для нас важно получить положительный результат в Полтаве, чтобы с хорошим настроением уйти на зимний перерыв. Если "Рух" будет эффективным в следующем матче и реализует то, что создаст, мы можем рассчитывать на победу.
Конечно, нам будет непросто, ведь это будет выездной поединок и из-за погоды газон может быть не таким качественным. Следует быть осторожным, ведь при таких условиях очень легко получить травму. Поэтому нужно адаптироваться к игре на таком поле", - сказал Соломон-Отабор.
Матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 13:00.
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