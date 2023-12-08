УПЛ. Шахтер - Верес 2:0. Судейский курьез Монзуль и без шансов для ровенчан

Начало поединка никаких сюрпризов не принесло. "Горняки" контролировали мяч, а ровенской команде оставалось сидеть в низком блоке. Подопечные Марино Пушича плели кружева вокруг штрафной площадки "Вереса" и зажимали гостей на своей половине. Гол не заставил себя долго ждать. Едва прошло 10 первых минут, как Зубков на правом фланге качнул защитника, выкатил на Крыськива, а последний долго вертел головой, и в конце концов решил прострелить. Рикошет от Сезара и 1:0. Задача для команды Сергей Лавриненко усложнилась максимально.

"Вересу" невероятно, нет не так, катастрофически трудно было что-то создать впереди. В свою очередь номинальные хозяева поля много создавали, но не хватало точности и решительности в последней трети поля. Были удары от Зубкова и Бондаря. Но то Паст вытянет, а то просто мимо ворот.

Первый тайм был полностью за действующим чемпионом. Откровенно говоря, что противоположный результат был уже слишком странным, учитывая соперника в лице одного из аутсайдеров первенства.

Вторая половина встречи продолжилась по тому же сценарию. На старте случился мега-курьезный эпизод. После удара Зубкова мяч попал в 5-ю точку тела Шевченко, а Екатерина Монзуль назначила пенальти. Арбитриня обратилась за помощью к системе VAR, но свое решение не отменила. В итоге тот же Зубков взялся выполнять 11-метровый, впрочем не сумел переиграть Паста. Зато на добивании успешно сыграл Сикан. Однако и здесь не так все просто. По реакции Монзуль откровенно читалось, что попадания в руку не было и такое впечатление, что она искала, как исправить свою ошибку. И нашла - к счастью "спас" Сикан. Даниил преждевременно вбегал перед пробитием пенальти. Взятие ворот было отменено. Сюрреализм в чистом виде.

Страсти на поле немного накалились. Игроки "Вереса" понимали, что это их шанс где-то подловить хозяев, однако "горняки" это читали и особо большими силами не шли вперед. Подопечные Пушича все делали грамотно, зачем тратить силы перед решающим поединком ЛЧ, если можно просто измотать соперника и сделать ставку на индивидуальное мастерство. Так и произошло. Зубков получил мяч на границе штрафной зоны и красиво закрутил в дальний угол. Александр - однозначно лучший игрок матча.

В таком ключе команды доиграли встречу. "Шахтер" был значительно ближе к своему третьему голу, чем "Верес" к своему первому... Уверенная победа для "горняков". Получили нужный результат, сохранили ворота "сухими" и собственные силы перед игрой жизни с "Порту". А команда Лавриненко рискует еще до конца этого тура упасть в зону вылета, если "Заря" победит. Еще раз можно повторить тезис из прошлого матча ровенской команды: "Есть четкое ощущение, что на данном этапа ни этот ростер, ни этот тренер не могут дать друг другу больше. В любом случае в каких-то ротациях или изменениях народный клуб нуждается".

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

7.12.2023. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Верес" 2:0

Голы: Жулио Сезар 14 (автогол), Зубков

"Шахтер": Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азарове - Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив (Назарина 64), Невертон (Эгиналду 61) - Сикан (Келси 61).

Главный тренер: Марино Пушич.

"Верес": Паст - Балан, Курко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко - Дахновский (Ковалюк 90), Кухарук, Кучеров (Баран 84), В. Шарай - Гайдучик (Шестаков 74).

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

Предупреждения: Кухарук 84

Арбитр - Монзуль Екатерина