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УПЛ. Шахтер - Верес 2:0. Судейский курьез Монзуль и без шансов для ровенчан

Премьер-лига
Обновлено

Уже виден почерк Пушича, но надо еще добавлять

УПЛ. Шахтер - Верес 2:0. Судейский курьез Монзуль и без шансов для ровенчан

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Начало поединка никаких сюрпризов не принесло. "Горняки" контролировали мяч, а ровенской команде оставалось сидеть в низком блоке. Подопечные Марино Пушича плели кружева вокруг штрафной площадки "Вереса" и зажимали гостей на своей половине. Гол не заставил себя долго ждать. Едва прошло 10 первых минут, как Зубков на правом фланге качнул защитника, выкатил на Крыськива, а последний долго вертел головой, и в конце концов решил прострелить. Рикошет от Сезара и 1:0. Задача для команды Сергей Лавриненко усложнилась максимально.

"Вересу" невероятно, нет не так, катастрофически трудно было что-то создать впереди. В свою очередь номинальные хозяева поля много создавали, но не хватало точности и решительности в последней трети поля. Были удары от Зубкова и Бондаря. Но то Паст вытянет, а то просто мимо ворот.

Первый тайм был полностью за действующим чемпионом. Откровенно говоря, что противоположный результат был уже слишком странным, учитывая соперника в лице одного из аутсайдеров первенства.

Вторая половина встречи продолжилась по тому же сценарию. На старте случился мега-курьезный эпизод. После удара Зубкова мяч попал в 5-ю точку тела Шевченко, а Екатерина Монзуль назначила пенальти. Арбитриня обратилась за помощью к системе VAR, но свое решение не отменила. В итоге тот же Зубков взялся выполнять 11-метровый, впрочем не сумел переиграть Паста. Зато на добивании успешно сыграл Сикан. Однако и здесь не так все просто. По реакции Монзуль откровенно читалось, что попадания в руку не было и такое впечатление, что она искала, как исправить свою ошибку. И нашла - к счастью "спас" Сикан. Даниил преждевременно вбегал перед пробитием пенальти. Взятие ворот было отменено. Сюрреализм в чистом виде.

Страсти на поле немного накалились. Игроки "Вереса" понимали, что это их шанс где-то подловить хозяев, однако "горняки" это читали и особо большими силами не шли вперед. Подопечные Пушича все делали грамотно, зачем тратить силы перед решающим поединком ЛЧ, если можно просто измотать соперника и сделать ставку на индивидуальное мастерство. Так и произошло. Зубков получил мяч на границе штрафной зоны и красиво закрутил в дальний угол. Александр - однозначно лучший игрок матча.

В таком ключе команды доиграли встречу. "Шахтер" был значительно ближе к своему третьему голу, чем "Верес" к своему первому... Уверенная победа для "горняков". Получили нужный результат, сохранили ворота "сухими" и собственные силы перед игрой жизни с "Порту". А команда Лавриненко рискует еще до конца этого тура упасть в зону вылета, если "Заря" победит. Еще раз можно повторить тезис из прошлого матча ровенской команды: "Есть четкое ощущение, что на данном этапа ни этот ростер, ни этот тренер не могут дать друг другу больше. В любом случае в каких-то ротациях или изменениях народный клуб нуждается".

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

7.12.2023. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Верес" 2:0

Голы: Жулио Сезар 14 (автогол), Зубков

"Шахтер": Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азарове - Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив (Назарина 64), Невертон (Эгиналду 61) - Сикан (Келси 61).

Главный тренер: Марино Пушич.

"Верес": Паст - Балан, Курко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко - Дахновский (Ковалюк 90), Кухарук, Кучеров (Баран 84), В. Шарай - Гайдучик (Шестаков 74).

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

Предупреждения: Кухарук 84

Арбитр - Монзуль Екатерина

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Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии
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Геродот (Винница)
08.12.2023 в 20:02
Понятно, что Шахтер держал в уме предстоящую игру с Порту. Поэтому старался получить 3 очка что называется малой кровью: без особой нужды не рискуя, постоянно контролируя мяч. Не знаю как кого, но меня как-то периодами раздражали многократные перепасовки поперек и назад между игроками Шахтера в средине поля. К тому же это давало возможность Вересу полным составом отходить на свою половину поля и игрокам Шахтера приходилось что называется продираться через лес ног. Моменты конечно были - из 22 ударов 10 пришлось в створ ворот. Только реализация опять никакая. Бразилы совсем не забивают. Сикан тоже потерялся. Мало что показывает Бондаренко. Один Зубков все тянет. Гол сегодня прекрасный забил. Нравится как играет Криськив, но сегодня уже в средине первого тайма он опять сел на траву. Если у него проблемы со здоровьем, то лечите, что человека мучить. Тем более, что есть Назарина, довольно неплохо выглядевший в атаке. Конечно, победа Шахтера важна, он уходит на перерыв лидером по потерянным очкам. Но работы еще впереди много, чтобы опять завоевать золото. В первую очередь укреплять состав, особенно в атаке. Ну а с Порту будем все держать кулаки за наших хлопцев.
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Комментарии 28
Геродот (Винница)
08.12.2023 в 20:02
Понятно, что Шахтер держал в уме предстоящую игру с Порту. Поэтому старался получить 3 очка что называется малой кровью: без особой нужды не рискуя, постоянно контролируя мяч. Не знаю как кого, но меня как-то периодами раздражали многократные перепасовки поперек и назад между игроками Шахтера в средине поля. К тому же это давало возможность Вересу полным составом отходить на свою половину поля и игрокам Шахтера приходилось что называется продираться через лес ног. Моменты конечно были - из 22 ударов 10 пришлось в створ ворот. Только реализация опять никакая. Бразилы совсем не забивают. Сикан тоже потерялся. Мало что показывает Бондаренко. Один Зубков все тянет. Гол сегодня прекрасный забил. Нравится как играет Криськив, но сегодня уже в средине первого тайма он опять сел на траву. Если у него проблемы со здоровьем, то лечите, что человека мучить. Тем более, что есть Назарина, довольно неплохо выглядевший в атаке. Конечно, победа Шахтера важна, он уходит на перерыв лидером по потерянным очкам. Но работы еще впереди много, чтобы опять завоевать золото. В первую очередь укреплять состав, особенно в атаке. Ну а с Порту будем все держать кулаки за наших хлопцев.
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oleg.m.3972 (Харьков)
08.12.2023 в 19:34
Ну какой почерк Пушича ? Пока только под копирку Йовичевича... Преобладающая перепасовка на своей половине, в основном передачи назад (Бондаренко - ты лучший !!!), минимум острых разрезающих передач (навесы вперёд, причём, не всегда точные) А так - с победой !!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:41
французик может даже между ногами мяч пропускать - так он дезориентирует соперника!)))
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Mariner888 (Одесса)
08.12.2023 в 19:31
С победой кротов, Зубков красиво положил.
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Море23 (Одесса)
08.12.2023 в 19:28
Игры у Шахтера как не было так и нет . нет подборов от слово совсем . все ленивые мяч мимо них катится не кто даже бегать не хочет . комбинаций нет . пинают лижбы куда. Чисто на индивидуальном мастерстве Зубковой вылазит . пас + гол . грузины дно . назартна опять только на замену и сразу момент у него
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oleg.m.3972 (Харьков)
08.12.2023 в 19:42
«лижбы куда» - это что-то из жизни лесбиянок ???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:43
одесса "Чисто на индивидуальном мастерстве Зубковой вылазит" (с)
 
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oda1979 (Запорожье)
08.12.2023 в 19:27
Нешахтер самое настоящее поленница дров.
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aleks68
08.12.2023 в 19:50
дрова это кривбасс с верниДУБом.уймись недоношенный
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 19:26
Уверенной поступью Шахтёр шагает к своему очередному чемпионству. Перднь сосёт, жажа ревёт... в заднем проходе волосы рвёт.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:10
сикан - дерево, крыськив - снова "завтрак на траве", тамагочи - слабо, гоча - атакёр, судак - 6/10, ...
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sidor3 (Киев)
08.12.2023 в 19:09
Как может 42 летняя женщина судить официальные матчи УПЛ. Она всю игру стоит в центре поля и 10 метров вперед назад. Как она в ее возрасте может успеть за 20 летними пацанами. Клоунада в цирке судейского корпуса УПЛ. Мы впереди всей Европы. Ни одна страна до этого не дошла чтобы женщины судили постоянно мужской футбол. Хоть она топовый судья женского футбола.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:12
сказали, что все нормативы для матчей упл сдала - в чём проблема? шо там с историей укр. футбола от первых лиц?
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sidor3 (Киев)
08.12.2023 в 19:16
книга уже написана. в следующем году издам
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:19
книга?!?!?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:20
а, ну правильно: чего да (*)рмоедов с сайта кормить? правильное решение!!!
 
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Бapceлиниyс
08.12.2023 в 19:31
Привет. Всё верно, пусть эти тётки судят женский футбол.
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sidor3 (Киев)
08.12.2023 в 19:39
привет. бери трубку
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:42
полооожь трубко! я кому сказал: полооожь трубко! (с)
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:02
и традиционно: бондаренко - столб для "стеночки"!
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oleg.m.3972 (Харьков)
08.12.2023 в 19:21
Не дай Бог его выпустят против Порту...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:21
а выпустят же ж!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:22
эту субтильную вешалку
 
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scorpius (Ck)
08.12.2023 в 19:02
С победой и хорошим настроем на ЛЧ. Голешник Зуба - огонь, пеналь - полная ж.опа
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:04
вари "списали" свой косяк на забегание сикана в штрафную... цЫрк! там с фронтальной камеры могло показаться, что отскок от жо*ы в руку, но с боковой - ничего же не было
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scorpius (Ck)
08.12.2023 в 19:06
Нах так позориться, если руку от ж.опы отличить не могут, всё же видно. Ох уж наш колхоз...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:15
и главное, что этот "пеналь" не повлиял на результат матча, как это было в матче колос - дупамо, когда мяч попал в лицо игроку колоса
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:01
с победой! монзуль - норм, романов - алень слепой!
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