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Черноморец зимой может продать Брагару
Это позволит пополнить бюджет клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров "
По информации Sport.ua, одесситы сейчас имеют определенные проблемы с финансами, поэтому могут пойти на продажу одного из своих лидеров.
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Тем более, что соглашение игрока молодежной сборной Украины с клубом действует до завершения текущего сезона – летом Брагару может покинуть Одессу в статусе свободного агента.
По информации источника, Брагару интересуются как украинские, так и зарубежные клубы.
Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел в УПЛ 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
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