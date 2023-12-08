Черноморец зимой может продать Брагару

Один из лидеров " Черноморца ", 21-летний Максим Брагару, зимой может покинуть одесскую команду.

По информации Sport.ua, одесситы сейчас имеют определенные проблемы с финансами, поэтому могут пойти на продажу одного из своих лидеров.

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Тем более, что соглашение игрока молодежной сборной Украины с клубом действует до завершения текущего сезона – летом Брагару может покинуть Одессу в статусе свободного агента.

По информации источника, Брагару интересуются как украинские, так и зарубежные клубы.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел в УПЛ 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.