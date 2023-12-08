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Черноморец зимой может продать Брагару

Премьер-лига

Это позволит пополнить бюджет клуба

Черноморец зимой может продать Брагару

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров "Черноморца", 21-летний Максим Брагару, зимой может покинуть одесскую команду.

По информации Sport.ua, одесситы сейчас имеют определенные проблемы с финансами, поэтому могут пойти на продажу одного из своих лидеров.

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Тем более, что соглашение игрока молодежной сборной Украины с клубом действует до завершения текущего сезона – летом Брагару может покинуть Одессу в статусе свободного агента.

По информации источника, Брагару интересуются как украинские, так и зарубежные клубы.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел в УПЛ 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

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Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2023 в 20:56
Брагару иди за бугор а УПЛ это не твоё
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.12.2023 в 20:56
Брагару иди за бугор а УПЛ это не твоё
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